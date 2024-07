Norma Villanueva

CREDITO CARAS

Norma, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mis comienzos fueron como un hobby haciendo cosas para mis hijos y la familia. Luego con el tiempo empecé a hacer arreglos, después trabajé un tiempo para un taller industrial, pero con los 15 años de mi hija descubrí la alta costura un mundo que me fascinó y desde allí empecé a capacitarme estudiando Diseñadora de Alta Costura, Bordado Luneville en la Academia de Yanina Lujan y posteriormente Asesora de Imagen en la Academia de Moda Plushlamour.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Me dedico a Alta Costura, ya van ser casi 10 años, brindando un asesoramiento integral a quinceañeras, madrinas, novias, egresadas, invitadas y también hace unos años realizo sastrería masculina.

Además, diseño tocados artesanales, coronitas, aros, ramos joyas y boutonniere; todo es realizado totalmente artesanal con alambre hipoalergénico de primera calidad que da como resultado un producto que no se altera con el tiempo.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Quiero seguir creciendo y hacerme cada día un poco más conocida recorriendo pasarelas y mostrando lo que me gusta hacer y tanto me apasiona. Me caracterizo porque soy muy inquieta y siempre estoy capacitándome en nuevas técnicas para brindarle lo mejor a mis clientas.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Lo que me destaca es que realizo bordado Luneville, técnica artesanal de bordado francesa usada en Alta Costura la misma se realizada con una aguja de gancho en tul sobre bastidor logrando de esta manera diseños exclusivos que dibujo sobre la molderia del diseño elegido por la clienta.

Es algo que se puede apreciar en mis colecciones donde trabajo únicamente con telas lisas las que son intervenidas con esta técnica.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Lo único que cambiaría es haber empezado con esta profesión apenas terminé mi secundario, porque en ese momento me gustaba coser, pero me inclinaba más por Abogacía, profesión que no pude concretar y terminé estudiando administración rural en la UTN. Por lo demás haría exactamente todo igual porque cada etapa me dejó un aprendizaje hasta que llegué al mundo de la alta costura.

Datos de contacto:

Instagram: nv_altamoda y nv_accesorioss

Facebook: Norma Villanueva

Mail: [email protected]

Celular: 03564-358826