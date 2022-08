Odontóloga Anabel Sánchez

CREDITO CARAS

¿Desde cuándo te dedicas a la odontología y cuál es tu cargo actual?

Hace 12 años comenzó mi sueño, al recibirme de Odontóloga en la UNC.

Actualmente soy Fundadora de Consultorios Privados CS en San Francisco, en la provincia de Córdoba. A su vez, estamos a la espera para inaugurar tres consultorios más, y este proyecto recién empieza. Tengo el consultorio ideal para mis pacientes, el cual cuenta con tecnología de vanguardia, para devolverles la sonrisa.

¿Qué servicios brindas a tus pacientes?

Mi especialidad es solucionar los problemas de la cavidad bucal, y ayudada con las nuevas tecnologías, hace sencilla la práctica diaria y me facilita los procedimientos, ya que no es invasivo, alivia el dolor, siendo lo más importante para mí, que el paciente se sienta en confort y contenido al ser atendido, quitando antiguos miedos de la odontología.

Mi propósito a nivel profesional, es devolverles la sonrisa a mis pacientes, y si bien el medio es la odontología, lo que busco es ver sonreír a las personas más allá de las circunstancias de vida que cada uno tiene.

La finalidad, es que disfruten de la sesión en el consultorio, y que aprendan que pasa no solo por su boca, sino en todo su cuerpo. Ya que no solo vemos dientes, sino la importancia que tiene nuestra boca, con el resto de nuestro organismo.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar estos tratamientos bucales?

Lo que más me gusta de la Odontología, son los cambios que podemos lograr, y sobre todo con la ortodoncia, porque podemos hacer hermosos diseños de sonrisas, totalmente naturales. Cada paciente es único e irrepetible, y por esto mismo es que cada uno tiene su propio plan de tratamiento, para lograr los objetivos. Siempre digo, que no es fácil, pero tampoco imposible, y así como la boca lleva un tiempo en deteriorarse, porque no se tuvieron los cuidados necesarios, para devolver la salud bucodental, también llevara su tiempo dejarla en condiciones, pero les aseguro que vale la pena, porque también se gana seguridad en uno mismo y autoestima al verse sonreír.

¿Qué importancia le destinan a la comunicación con otros odontólogos y el trabajo en conjunto?

Gracias a los medios de comunicación, podemos contar con videos consultas, por lo que las distancias hoy no es un impedimento al momento de Diagnosticar, y así nace este proyecto a mediano plazo, que es ayudar a otros odontólogos en todo el país, a tener el consultorio ideal para sus pacientes, y sobre todo que puedan trabajar bajo nuestro método, para enfocarse en los tratamientos de forma integral, y no solo solucionar el problema dental, sino también trabajar en equipos con las otras áreas de la salud.

Los pacientes pueden ver en el Instagram @anabel.sanchezchazarreta el antes y después de los casos clínicos, como así también el impacto del cambio en sus vidas, al mejorar sus sonrisas.

Datos de contacto:

Instagram: Ortodoncia Anabel Sanchez

@anabel.sanchezchazarreta

Teléfono: 3564616171

Dirección: Buenos Aires 298, San Fco