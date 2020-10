Odontología de Excelencia, para volver a sonreir

El mundo de la odontología, como el de otras profesiones es infinito, pero siempre hay elegidos, gente que se destaca entre muchos porque entrega un plus, que en muchos casos pasa más por lo humano que por lo técnico. Es el caso del Dr. Gustavo Vidal, descúbralo.

¿Cómo manejó su actividad durante la pandemia?

Más allá de las restricciones del comienzo donde se atendía solo las urgencias, en realidad, no varió en nada respecto de las medidas de seguridad, porque la odontología fue pionera en lo concerniente a proteger al paciente y a al profesional ya que, el odontólogo luego va a su casa y debe preservar la salud propia y la de su familia. A lo largo del tiempo pasamos por Sida, Gripe A, y Hepatitis B lo cual nos llevó a usar barbijos, guantes, camisolines y a esterilizar todo el instrumental, desde siempre el concepto de bioseguridad fue regla de oro en mi profesión.

¿Qué tipo de aparatología utiliza?

La tendencia en este punto es la digitalización integral del consultorio, por ejemplo, los scanners que nos permiten ver una boca en 3D posibilita acelerar el diagnóstico y tratamiento. Actualmente yo puedo diseñar una sonrisa y ver cómo va a quedar en la boca del paciente. En otro orden, disponemos de microscopios de alta resolución que permiten ver una pieza hasta treinta veces más grande, lo que hace posible efectuar cirugías impensadas en otro tiempo. La iluminación led hizo un aporte importantísimo en la práctica diaria, cabe mencionar, también que los software que hoy utilizamos permite la recopilación y administración de información de manera precisa expeditiva, lo cual, incrementa la eficiencia del consultorio y asegura beneficios para el paciente.

¿Cuál es el valor agregado que dispensa a sus pacientes?

Cualquier consultorio odontológico de calidad, dispone de los elementos mencionados, pero ¿todos son iguales?. Definitivamente no. Mi primer sentimiento hacia un paciente, cuando me explica su dolencia es el de la empatía, porque ponerse en lugar del paciente y “vivir” su problema acorta el camino para encontrar soluciones. Pero además la premisa es que hay que estar siempre para el paciente, las urgencias no avisan y ante esto, se debe dar respuesta en todo momento y lugar.

¿Qué busca el paciente cuando lo consulta?

Principalmente busca seguridad y confianza al sonreir, desea equiparar su realidad con su idea de estética. Esto es, importantísimo para él porque influye en su autoestima e incluso hay pacientes, que hasta mejoraron su performance laboral por haber recuperado lo que había perdido. Es trascendente mi técnica porque hago más felices a las personas, volviendo a tener una vida plena en lo social, sentimental y laboral. En esto, radica el éxito de un tratamiento, en lo técnico, en lo profesional y en lo humano, si me siguen en instagram gustavolvidal les puedo contar más.