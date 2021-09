OLIMPIA: broncéate de manera natural, saludable y estética

OLIMPIA Bronzers es un proyecto personal creado por Denise Díaz, una emprendedora nacional que busca concientizar, a través de sus productos, sobre el cuidado de la piel. Hoy ella nos cuenta en esta nota sobre sus orígenes y la experiencia que les brinda a sus clientes.

“El proyecto comenzó luego de unas vacaciones en las que no solo decidí dejar de tomar sol con el fin de broncearme, sino que me preocupé por mi piel y su estado. En esos tiempos me conecté con personas de todo el país que atravesaban lo mismo, probé varias alternativas a la hora de tomar sol, pero la loción orgánica fue un amor a primera vista, y sentí la necesidad de compartirla a los 4 vientos”, afirma Denise sobre los comienzos de su marca.

En su espacio, ella ayuda a que las personas se bronceen de manera saludable y da tips sobre cómo cuidar nuestra piel. “Actualmente ayudo a desmitificar que lo vegano y orgánico no da resultados de calidad, y, usando el alcance de la cuenta, promuevo la autoaceptación y un sentimiento de comunidad que hace que Olimpia sea no sólo un Instagram de bronceados, sino una experiencia en sí”, destaca la fundadora.

En la marca cuentan con autobronceantes semi express que dan color entre las 3 y 8 horas desde su aplicación. Su formato en crema, fue pensado por Olimpia como una oportunidad de tener un bronceado profesional desde tu casa, sin accesorios y siendo amigable con el medio ambiente.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

El principal diferencial a los bronceados sin sol que existen hoy en día es, para empezar, los ingredientes. La mayoría tiene componentes químicos, mientras que el nuestro es 100% orgánico. Además, existen los autobronceantes progresivos en los que tenés color a las 8 horas, pero se debe aplicar todos los días. O también los instantáneos, que dan color al instante, pero se van con el agua.

Olimpia te da color a las 8 horas en una sola aplicación y te dura días sin removerse con el agua. Nuestros productos tienen la misma base de DHA de caña de azúcar que los aerógrafos, a diferencia de estos no se rocía en el cuerpo, por lo que no hay riesgo de inhalación, siendo productos 100 % aptos para personas con alergias o embarazadas, logrando que el color se mantenga parejo e intenso por días.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

Tenemos diferentes nichos de clientes, lo bueno es que todos comparten la iniciativa de cuidar su piel del sol y nosotros satisfacemos esa necesidad y más:

Por un lado, tenemos el grupo de las mujeres maduras, que están tomando consciencia de las consecuencias a corto y largo plazo que deja la exposición al sol, y les encanta la idea de tener un bronceado en su casa que les cuida la piel y ayuda a prevenir arrugas.

También las que sufren por tener piel sensible y tomar sol les resulta frustrante, porque terminan como “un tomate” o el color no les dura, que serían las personas coloradas como yo, que cada vez que nos exponemos al sol, lo sentimos un martirio entre capas y capas de bloqueador solar.

Después tenemos a los que tienen un evento, y lo usan solo en ocasiones especiales

Y además están los “adictos al sol”, que encuentran en Olimpia una alternativa sana para poder estar bronceados todo el año.

A estos grupos les sumamos a las personas jóvenes que no pudieron salir de sus casas en verano, y las mamás multitasking, que son grupos que crecieron a pasos agigantados durante la pandemia. Ellos descubrieron con Olimpia la solución a no tener el tiempo para descansar bajo el sol, pero notaron que con despertar bronceadas, el chip mental se resetea , y al verse bronceadas, se sienten como ¡si volvieran de unas mini vacaciones en el caribe!

Datos de contacto : Instagram y Facebook: Olimpia.bronzers // Mail: [email protected] // Web: bronceadosolimpia.com.ar