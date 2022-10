Organicemos juntos la boda de tus sueños

CREDITO CARAS

Hoy voy a hablarle a todas aquellas novias a quienes le propusieron matrimonio y están buscando organizar la boda de sus sueños. ¡Primeramente, felicitaciones! Quiero comentarles un poco en base a mi experiencia sobre la importancia en la vida de una Novia de una Wedding Planner.

Yo estuve en algún momento en ese lugar donde están ahora, viendo imágenes en internet de distintas ambientaciones para bodas, de querer hacer todo sola pensando que iba a llegar con todo. Al principio me parecía que iba muy bien, tuve reuniones con los dos primeros proveedores que encontré y luego para ganar tiempo solo hablaba por teléfono, ya que noté que era más rápido y pensé que fue la mejor opción. Con el salón contratado, ¿¿qué podía pasar?? Entonces deje algunas cosas que no parecían tan importantes para más adelante… ¡Un gran error!

Las novias (y me incluyo) entre los nervios, la ansiedad y algunos miedos, pasamos por alto algunos servicios necesarios básicos de una boda, vamos buscando lo que consideramos importante, contratando servicios en la medida de nuestro bolsillo o cuando nos acordamos, que muchas veces llega a ser demasiado tarde. Y, es aquí, donde nuestro presupuesto va aumentando a medida que pasa el tiempo, hasta llegar a un punto en no tener noción de lo que se gastó. Por eso hoy quiero hacer énfasis en lo importante que puede ser una wedding planner.

Muchas veces creemos que contratar una wedding planner u organizadora puede ser un gasto que no necesitamos, incluso excesivo, pero no es así. Hoy en día, al estar del otro lado, trabajando desde mi profesión y al hablar con varios novios a quienes les realice sus bodas, he notado y me han comentado, como cada pareja disfruto este proceso que queda para siempre grabado en sus vidas, ahorraron tiempo y dinero en buscar proveedores, verificar contratos, conseguir lugares, realizar trámites y entre otras cosas más que nosotras y/o nosotros, estamos capacitados para hacer. El objetivo siempre es cada cliente, cubrir cada necesidad, trabajando para ustedes para poder ayudarlos a conseguir esa Boda que tanto anhelan.

Hoy en día me di cuenta que pasé muchos nervios antes de casarme, que faltaron cosas, que fallaron otras, y que eso me pasó por no saber, por no conocer y no preguntar. Por eso mi consejo, desde un lugar de Novia que fui en algún momento, es que busquen a alguien que esté a su lado, que sepa entenderlos, el paso a paso de una boda, para que disfruten todo el proceso y que cada detalle ese día sea como siempre lo imaginaron. Prometo que no van a arrepentirse y entenderán que fue la mejor decisión que tomaron.

Desde Eliana Castillo – Event & Wedding Planner, trabajamos en equipo para ofrecer un servicio de acuerdo a sus necesidades, hablamos con cada cliente para poder personalizar cada evento que realizamos. Ofrezco la Organización integral de eventos, Organización parcial, y la Coordinación el día de la boda.

Espero les haya servido un poco mi experiencia desde el lugar de novia, y que puedan hablarme por si necesitan una Wedding Planner, junto a mi equipo estamos para ustedes.

Mter. Castillo Eliana L.

Datos de contacto:

Eliana Castillo - Event & Wedding Planner

cel.: 0351-156165722

Mail: [email protected]

www.elianacastillo.com

https://www.instagram.com/elianacastillo.eventos/