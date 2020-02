Pamela Soledad Naranjo: fundadora y directora de Indira Escuela Holística

¿Qué la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

Mi profesión es esencialmente independiente, aunque también trabajé para varios lugares contratada. Emprender para mí ha sido la experiencia más transformadora que he vivido.

Descubrí cosas acerca de cada arista de mi personalidad; aprendí a medir mis tiempos personales con los laborales, a poder meditar las decisiones antes de tomarlas, ya que siempre he sido muy impulsiva.

A valorar mi trabajo, mi dedicación y preparación. Pero, por sobre todas las cosas, aprendí a renovarme cada vez que lo necesito y a ver con los ojos del espectador antes de hacer algo.

A veces una piensa que va a lanzar un curso espectacular y después no tiene ni dos inscriptos. Así y todo, siempre hay situaciones que te sobrepasan y es importante en esos momentos ser flexible y tolerante a la frustración.

Si hay algo esencial para mi, es no limitarme a lo que sé, seguir siempre investigando y estar en el campo de batalla. Por eso sigo haciendo lecturas individuales. La práctica y la experiencia nunca son suficientes porque son las que nos permiten evolucionar.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

Debido a que naturalmente poseemos mayor cantidad de energía Yin, la cual es femenina y receptiva, es mayor el desarrollo intuitivo y la capacidad de distinguir con precisión los estímulos o emociones que percibimos.

Por ello las lecturas son más detalladas y sencillas de comunicar. Además, nuestra cualidad protectora y contenedora nos permite conectarnos profundamente desde el amor, sin el cual esta tarea no sería posible. Asimismo, un hombre con un buen desarrollo de esta energía puede obtener los mismos resultados.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Mi mayor éxito está en todas aquellas alumnas que hoy están compartiendo con otras personas esta técnica con mucho amor. Me llena de alegría verlas hoy como profesionales, siendo partícipes activas del cambio que necesitamos en nuestro mundo, comprometidas con la tarea de seguir expandiendo la luz.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Todos me llevaron a mi presente, así que los honro y agradezco. Pero creo que el mayor fracaso fue darme cuenta de que en el primer año de enseñanza, mis alumnos no podían aplicar los conocimientos y se frustraban a menudo.

Eso me llevó a estudiar profundamente nuestra mente y así completar el curso con nueva información y prácticas que permitieron alcanzar el éxito esperado. Desde ese momento, siempre busco formas nuevas de perfeccionar la enseñanza.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

¡Mucho! Mi misión es esencialmente comunicadora, basada en poder acercar herramientas de crecimiento espiritual y autoconocimiento a las personas, para que adquieran armonía en su interior, y en todos los ámbitos de sus vidas.

Esto mayormente sucede a través de los cursos, porque me dan la posibilidad de profundizar y acompañar sus procesos. A su vez, entiendo que todos necesitamos recibir bienestar e información de una manera rápida y eficaz.

Por esto, en las redes sociales comparto meditaciones, reflexiones y enseño técnicas sencillas para que se puedan brindar al menos un minuto para poder parar y continuar con su día desde otra perspectiva. Al

hablar de este tema no puedo dejar de lado la comunicación con mis alumnos. Seguimos conectados, hacemos prácticas y compartimos experiencias aún después de mucho tiempo de terminadas sus formaciones. El conocimiento debe ser compartido, no es algo que uno debiera atesorar y, lo más importante, es comunicarlo desde el amor y no desde el ego.

Para contacto: Av. Triunvirato 4111 4B, Villa Urquiza, CABA // Tel.: (011) 5943 1117.

Conoce más en www.indiraescuelaholistica.com.ar o en sus perfiles de Instagram y Facebook.