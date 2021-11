“Para el argentino la calidad en el servicio es vital, trabajamos para superar sus expectativas”

Javier Quiroga es un profesional de la abogacía que decidió encarar su horizonte laboral en invertir en proyectos comerciales. Él se define como un “apasionado por los negocios” y considera que a través de esfuerzo inteligente puedan lograrse grandes oportunidades. Con gran dedicación y compromiso, el emprendedor fundó GRAN BONSÁI, un espacio dedicado a la venta de productos armónicos y funcionales.

“Somos una empresa especializada en divisores de ambientes Shojis, camillas de masajes, sillones cosmetológicos, y una línea de productos a fines a estos. Pero la familia de productos tiene su vida propia, con una dinámica que se adapta a las tendencias del mercado, como por ejemplo ahora, nos encontramos creando una línea de cajones de cultivos que va a habilitar a muchos residentes de casas y departamentos, a tener sus propias huertas”, resalta el fundador de la marca, donde se destacan por la calidad de sus productos y que está en manos de un staff que trabaja con vocación y determinación para ofrecer un servicio destacado.

¿Cómo se reinventaron luego de la pandemia?

La pandemia es para nosotros un “exponente neutro”. Me refiero a que puede potenciar para bien, o para mal, siendo una decisión personal en la actitud de cada persona. Primero lo decretas, y luego pasa lo que debe pasar. En nuestro caso decretamos que sea para bien, y que era un momento ideal para crecer y expandirse. Y así fue.

¿Qué experiencia les brindan a sus clientes?

¡Una buena experiencia, digna de recomendar! Ante cada nueva orden de pedido, nosotros asumimos que, hacia el final, el cliente nos dará su feedback y completará nuestras calificaciones generales, ya sea en una aplicación en particular, o en la vida misma. Este hecho es muy importante para nosotros. Trabajamos cada día por una calificación 5 estrellas.

Javier, ¿en dónde te gusta poner el foco?

Para el argentino la calidad de servicio es muchísimo. Si le pones a la venta tu cuota espiritual de gratitud y respeto, el cliente lo recibe como un hecho genuino, y entonces entra en esa sintonía de confianza.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Me llena de satisfacción rodearme de un grupo pequeño de recurso humano con el cual me siento conectado de manera espiritual y profesional. Eso conlleva a conectarse con clientes que poseen nuestra misma energía. Otra gran satisfacción es comprender que siempre se aprenden cosas nuevas, y que a medida que se crece, se gana en libertades. Por otro lado, disfruto de saber que Gran Bonsai, goza de prestigio y me hace pensar que tiene un sentido personal nuestro trabajo, sobre todo en quienes somos y como hacemos las cosas.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Soy un emprendedor abierto a lo que acontece, esa es la realidad. No me gusta pensar en perpetuar una idea en mi mente y obligarme a cumplirla. Me gusta poder elegir. Pero si te digo que me gustaría, por cariño, porque lo disfruto y así lo siento, es seguir creciendo con Gran Bonsai. Busco sostener un crecimiento, acompañado por el aumento del prestigio de la marca, no más crecimiento y menos prestigio comercial.

Sueño con llegar a “cruzar el charco”, y desarrollar Gran Bonsai Uruguay, buscando políticas más estables y empáticas con el empresario, adquiriendo un tipo de trato más amigable que el que nos propicia la política argentina. Eso me gustaría, y siento que para ahí estamos yendo.

Datos para saber más : IG: /gran-bonsai - WEB: www.gran-bonsai.com.ar - Mail: [email protected] - Tel. 114420.8870.