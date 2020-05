Pascual Di Pietro: médico cardiólogo

¿Qué te define como un profesional vanguardista?

El ser proactivo, estar en la búsqueda de nuevas alternativas y la mejora continua. Desde hace 35 años en mi profesión como médico cardiólogo me he dedicado fundamentalmente a la atención de la Emergencia Cardiovascular en Departamentos de Emergencia y Unidades Coronarias, y siempre me ha acompañado una sensación particular de estar llegando “tarde” ante situaciones críticas, muchas veces en gente muy joven. Más del 80% de las causas de muerte y discapacidad en el mundo como la enfermedad coronaria, el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, entre otras, están relacionadas principalmente con hábitos nutricionales no saludables. La propuesta es ayudar a evitar esta situación.

¿Qué crees que le aporta un buen líder a los proyectos?

EL buen líder inspira, saca lo mejor de cada uno enfocado en el proyecto, y construye un nuevo liderazgo. En nuestro equipo de coaches han surgido muchos líderes y cada uno lleva adelante la propuesta lo que nos permite llevar los beneficios a más personas. Las estadísticas son aún dramáticas y es por eso por lo que aún no somos los suficientes en esta gran batalla contra enfermedades que podrían evitarse.

¿Cuál crees que es tu diferencia?

Lo que hago me apasiona y esa pasión la expreso con acción. Cada día trabajamos con mi equipo para ayudar a una persona más a lograr sus objetivos: bajar peso, aumentar masa muscular o, simplemente disfrutar del bienestar que la buena nutrición y la corrección de hábitos genera, a través de Programas Nutricionales Personalizados que incluyen un plan de comidas suplementada por productos de primera calidad Herbalife Nutrition, empresa con más de 40 años en el mercado y presente en más de 90 países y número 1 en la región. A esto se agrega un plan de actividad física que se adapta a cada situación en particular, con un seguimiento permanente de manera de asegurar los resultados buscados.

¿Qué lecciones has aprendido para hoy estar en este lugar?

Que nada se logra sin disciplina y constancia, no es fácil, pero no es imposible. Cada uno de nosotros tiene el poder de lograr el objetivo que se proponga. Nuestra propuesta es ayudarte a encontrar el camino.

¿Cuáles son las claves más importantes para llevar un negocio de éxito?

Las claves en este proyecto han sido, por un lado, la pasión de ayudar a más gente a mejorar sus hábitos y su calidad de vida. Por otro lado, la formación de equipos de trabajo formado por personas que han experimentado los beneficios de estos cambios, por lo que los mueve la misma pasión, y que les permite generar ingresos consistentes y crecientes para diseñar un nuevo proyecto de vida.

Para contacto: email: pascualdepietro@gmail.com // Cel: +54 911 44 14 78 79.

Conoce más en sus perfiles de Instagram, Facebook y Twitter.