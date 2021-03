Pastorius Company: la revolución de los sweaters

Alan Nielsen es el creador e impulsor de Pastorius Company, una marca que brinda a sus clientes sweaters de diseño, sofisticados y de calidad. Hoy conversamos con el emprendedor quien nos cuenta más sobre su espacio de moda.

“Todo empieza por mi abuela, ella siempre se dedicó al rubro textil, mi viejo siguió su legado ya que fundó su primera fábrica hace casi 20 años. Hoy yo, Alan (28), emprendo en esto tan lindo que se llama Pastorius junto a gente muy importante para mí, quienes me ayudan a dar lo mejor día a día”, destaca.

Con respecto al avance en estos años, Alan valora el esfuerzo personal y de su equipo, quienes han llevado a la marca a nuevos horizontes. “Los primeros años siempre fue a pulmón. Antes de todo esto, luego de andar 6 años entre las maquinas en un ámbito laboral, decidí crear esta marca cuyo nombre se lo debo a unos de los mejores bajistas de la historia, Jaco Pastorius”, afirma el profesional.



¿Qué productos tienen a disposición? ¿a qué público apuntan?

Hoy Pastorius es, desde hace 4 Inviernos, una marca mono producto siendo la vedette del elenco: El “Sweater Jacquard”. Llegamos por correo a todo el país con más de 45 modelos en el historial de lanzamientos, estos van rotando según la demanda y un poquito también nuestro juego para dejar en claro que son una edición limitada.

Esto fue de suma importancia para formar la comunidad que hay hoy en torno a la marca. La gente los colecciona, sé de alguno que otro que tiene más de 8 sweaters, es una locura. Creo que hoy en día el sweater es una prenda sin género. De todas maneras, contamos con talles del XS y XXL, eso sí, apurate porque vuelan, jaja.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

¿Cómo lo digo? ¿Complicidad? Desde la comunicación, si hablaste conmigo por WhatsApp, seguro algún sticker te mandé. Me gusta hacer ese tipo de cosas porque el que está hablando del otro lado, no se lo espera, y generas algo positivo. También nos ha pasado de regalar sweaters por cualquier error que nos hayamos mandado, obvio somos humanos y a veces hay contratiempos los cuales nos gusta remendar, y con creces.

Si viniste alguna vez a la fábrica por un cambio, probablemente te atendí yo, eso no se ve en otras marcas.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?



Ver los sweaters en la calle, eso es la mayor satisfacción que puede haber. Ver a gente que no conoces usando tu producto, es algo hermoso. Mis amigos muchas veces me mandan fotos de gente en el subte o hasta inclusive en otras provincias de gente con los sweaters. Es algo muy lindo y verdaderamente gratificante, no queda más que agradecer. El año pasado llegamos a la Antártida gracias a un viajero ¡Estamos chochos!



¿Cómo se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en la marca?

Para este año cápsulas, muchas cápsulas. A comienzos de abril va a salir una temática de cuadros con dos pinturas muy famosas (La ola de Kanagawa y El grito de Munch) tejidos en Jacquard en el corte de Pastorius tradicional.

Los colores pasteles es algo que va a abarcar otra capsula de lisos en combinación con un juego de palabras con la conocida marca “Pantone”. A decir verdad, no entraría en esta edición de Caras, todo lo que tenemos para este año.

Datos de contacto: Alan Nielsen - Fundador - alan.nielsen22@gmail.com - Tel.: 11-5515-1360 - PH: Pablo Nacimiento - www.pastoriuscompany.com - IG: /pastoriuscompany.