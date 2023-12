CREDITO CARAS

Brenda Herman, ¿cómo fueron los inicios de Pau i Amor?

Este emprendimiento comenzó en pandemia, vendiendo únicamente online desde el living de mi casa. Como muchas personas me encontré en un momento de mi vida donde me tuve que reinventar.

Trabajaba como fotógrafa, cubriendo eventos, haciendo books y luego todo esto se vio afectado y la única opción que tenía era ver otros caminos.

La indumentaria siempre me gustó, así que fue una de las cosas en las que pensé, pero como no tenía mucha idea, me puse a estudiar. Hice varios cursos de manera virtual donde aprendí de telas, de costura, moldería y de marketing digital.

Tenía claro que iba a ser dirigido a niños, porque era mi presente, mi realidad, en ese momento mi hijo tenía 4 años y mi beba un año y medio. Ellos definitivamente fueron mi inspiración más fuerte.

Todavía sin sentirme del todo lista, me lancé con mi página en Instagram que se llamó Ma.Ju baby & kids.

El nombre surgió por las dos primeras letras de los nombres de mis hijos (Mateo y Juana).

Al crecer este emprendimiento y registrar la marca cambio a Pau i Amor.

¿Cuáles son los servicios que ofreces al público?

Con el local en marcha y con nuestra nueva marca Pau i Amor sumamos a las prendas de bebés y niños, prendas de mujer, marroquinería y accesorios.

¿Cómo proyectas a tu marca a mediano plazo?

Es una meta a futuro producir nuestras propias prendas y vender a mayoristas. Pero al mediano plazo seguir como estamos, que venimos creciendo de forma constante.

Estoy muy bien acompañada en esta etapa de Pau i Amor, trabajan codo a codo conmigo mis dos cuñadas (Romi y Sole) y las tres hacemos un equipo de trabajo espectacular.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Pau i Amor tiene una identidad muy marcada, acá podes encontrar todo prácticamente en un solo lugar, desde un regalo para recién nacidos hasta una cartera o un vestido.

Pensé muy especialmente en las madres, tías y abuelas, que quizás necesitan comprar un regalo o prenda para algún niño y se encuentran con opciones súper lindas para ellas también. Ahorrando tiempo y permitiéndose un mimo para ellas.

Otra cosa que también nos destaca, son nuestros precios accesibles.

Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué cambiarías?

No cambiaría nada, sigo aprendiendo mucho todos los días y es parte del proceso, de lo que nos hace crecer.

