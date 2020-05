Pau Negro: florista, event planner y creadora de aromas

¿Qué te llevó a emprender tú negocio?

Siempre fui muy curiosa, creativa y transgresora. El haberme convertido en madre a los 23 años, me hizo iniciar la búsqueda de un nuevo ingreso económico. Entre 2009 y 2018, mi trabajo consistía en organizar ferias de diseño, que conectaran emprendedores con potenciales clientes. Luego de alcanzar mi objetivo de realizar Manifiesto de manera masiva, en la nave central del Pasaje Dardo Rocha, en La Plata y luego en Nordelta, quise cruzar una vez más de vereda y volver a hacer producto.

En el 2018, después de atravesar un momento difícil, conocí Mercoflor y me enamoré de las flores, y fundé Noir. A fines de 2019 nació Ralf&Co, una línea de aromas exclusivos aplicados en velas de cera de soja, difusores de varillas de bambú, home sprays y jabones líquidos. Desde muy pequeña me divierto identificando perfumes y olores. Poniéndoles nombres y asociándolos a personas y lugares.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar?

Estoy convencida, que las mujeres nacemos con una facultad de sensibilidad sensorial infinita. Somos las únicas capaces de dar vida, y partiendo de esa base universalmente conocida por todos desde los inicios de la humanidad, es la razón por la que creo que somos capaces de todo lo que nos propongamos, siempre que lo queramos, lo amemos, nos apasionemos, siendo metódicas y organizadas.

¿Cuál fue tu mayor caso de éxito?

La maternidad, sin dudas. El embarazo, representa para mí, el mejor estado del mundo. Pero hoy, con un poco más de consciencia y conectando con mi verdadera esencia y camino recorrido, antes de ser mamá de Simón (12) y Alfonso (5), fui madre de mi tortuga Manuela, con apenas seis años. Y luego de todos los proyectos que tuve el valor de emprender. Al igual que todas las carreras universitarias que inicié, todas relacionadas al arte y el diseño.

¿Qué aprendiste de los momentos difíciles o de los fracasos?

Soy una convencida, que todo sucede por algo, en el momento justo. Que el cuerpo nos habla. Que debemos saber escuchar. Que tenemos que ser híper receptivos e intuitivos. Aprender a sobreponernos a todo eso que nos dolió física y emocionalmente. Estoy en medio de un despertar de consciencia: fui muy afortunada de haber sorteado exitosamente un tumor, con la extracción de mi riñón. Me llevó a evolucionar, me desperté al fin! Agradezco lo bueno y lo malo, porque forma parte de mi experiencia y sin esas vivencias, no sería quien soy hoy.

¿Cuánto pesa la comunicación en tu plan de negocios?

Es un pilar fundamental. Hoy me encuentro escribiéndoles, después de terminar un curso de Diseño de estrategia profesional, dictado por mi mentora Ash Mateu, en su escuela Inside Studios. Aprendí a desarrollar la capacidad de organización y optimizar el recurso del tiempo, que es tan valioso. En esta época pandémica que nos atraviesa mundialmente, la comunicación lo es todo. Quienes sepan aprovechar este momento delicado para estar activos, creativos y en movimiento, será una GRAN oportunidad.

Para contacto : +549-221-5524356.

Conoce más ingresando en www.ralfandco.com.ar o en su perfil de Instagram.