Paula del Valle Bevacqua: ”Los Sueños Nunca Mueren”

CREDITO CARAS

Las vidas están tejidas con historias tan variadas como la diversidad misma de la humanidad. Sin embargo, cuando estas narrativas están impregnadas de sueños intensos, contarlas se vuelve aún más valioso.

Desde su infancia en el pintoresco pueblo de Catriel, Río Negro, Paula del Valle Bevacqua soñaba con desfilar, posar para fotografías y sumergirse en el fascinante mundo de la moda y la fotografía.

Apasionada por la cosmética, la belleza y la mujer empoderada y emprendedora, su niñez transcurrió entre la libertad propia de quienes crecen en el interior, aunque con la limitación de estar en una provincia distante de las grandes marcas y campañas. Pero como bien sabemos, los sueños son la luz que siempre arde dentro de nosotros y nunca se apaga. Su adolescencia estuvo marcada por el amor, pero también por la escasez económica. Cuando su padre perdió su trabajo, Paula se sumergió en la experiencia del trueque de alimentos y ropa. A pesar de los desafíos, Paula recuerda con fuerza y ​​determinación ese período difícil. "Fue una época dura. Después de eso, con un esfuerzo enorme, me fui a estudiar a Córdoba. No olvido mi primera entrevista de trabajo en una panadería. El dueño me hizo limpiar toda la cuadra de elaboración, y aunque fue agotador, me dio una bolsa de criollitos y dijo que me llamaría si necesitaba algo".

Paula, con esfuerzo y determinación, se trasladó a Córdoba para estudiar y, posteriormente, regresó a su tierra natal para formar una familia con Juan, su futuro esposo. Juntos, emprendieron diversos proyectos, y ella continuó su camino de formación en la estética femenina.

Durante la pandemia, logró establecer su propia empresa cosmética en Chile, desarrollando una crema de alto rendimiento con ingredientes importados de todo el mundo. Como Cosmetóloga, Maquilladora Profesional y Asesora de Imagen, Paula decidió ampliar su enfoque hacia la Cosmiatría. Sin embargo, debido a circunstancias del país, mantener su empresa en Chile se volvió imposible, dejando ese proyecto en pausa. Uno de los momentos más significativos en su viaje la llevó a realizar un cambio profundo en su ser y comprender su misión esencial en el mundo. Paula, influenciada por las experiencias de mujeres en su familia, decidió representar a aquellas que sacrificaron sus sueños por la familia: "Estaba destinada a representar a esas mujeres que guardaron su dolor y renunciaron a sus sueños para pertenecer, para vivir en familia". Los sueños nunca mueren, solo están dormidos, pensó Paula. Decidió mudarse con su esposo e hijos a Buenos Aires, donde comenzó a abrir puertas, compartir recetas saludables en sus redes sociales y forjar un cuerpo fitness. Con un físico escultural, un rostro cautivador y una convicción inquebrantable, Paula convirtió sus sueños en realidad. "Hoy comprendí que nunca es tarde, y sigo apostando por mí. Estar bien conmigo misma hace que el mundo a mi alrededor sea más hermoso", afirma Paula, ahora con 38 años y dos hijos.

Considera que la mujer actual no solo debe cuidar su belleza externa, sino también preservar su belleza interna. Paula invita a sus seguidores a explorar sus ejercicios fitness, recetas saludables y consejos de belleza en sus redes sociales. Visualiza su futuro como una continuación de campañas para diversas marcas, siendo una influencer y contribuyendo con sus conocimientos en belleza, fitness y vida saludable. Deja un mensaje claro: "Como anécdota, siempre me dicen que me parezco a Pampita, Carolina Ardohain. Me identifico con ella, que siendo de una provincia del interior como La Pampa, logró tanto", enfatiza.

Paula concluye con un consejo: "Anímate a hacer lo que sientes. Siento, pienso y lo hago: esas tres palabras deben ser coherentes antes de emprender cualquier acción en la vida. Estoy aquí para aportar mi experiencia y dejar mi huella en esta hermosa experiencia que llamamos vida".

Para campañas de fotografía y modelaje, puedes seguirla en @paudvb_

Para contrataciones: +54 9 11 25678899.

¡Celebremos los sueños que nunca mueren!