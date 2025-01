El inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi trajo problemas desde todos los puntos de vista. No solo implicó una batalla judicial con Wanda Nara, sino que ahora Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré también se ven involucrados debido a los planes de la actriz para llevarse a sus hijos a Turquía y vivir allí con su nuevo novio.

Según contó Yanina Latorre en su cuenta de Instagram, la ex Casi Ángeles inició una negociación con los padres de sus hijos para poder mudarse al país en Medio Oriente y acompañar la carrera futbolística de su pareja.

La China Suárez con Benjamín, Magnolia y Amancio Vicuña

Se filtró la negociación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por la tenencia de los niños

Yanina Latorre compartió en sus stories de Instagram que la China Suárez busca mudarse a Turquía con Mauro Icardi para acompañarlo en su carrera futbolística, pero hay dos inconvenientes para ella: Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, con quien la actriz tiene hijos, quienes no estarían aceptando ninguna negociación respecto a alejarse de sus herederos.

Mientras la China disfruta de su reciente romance y blanqueo con Mauro Icardi, los padres de sus hijos están enfrentando un duro momento. Estando acostumbrados a que sus descendientes estén cerca suyo, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré deciden qué hacer con el futuro de los niños.

La “oriental”, como llama Yanina a la China, “le ofrece a uno de los progenitores (Benjamín Vicuña) canjear los 4000 dólares de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía”. La respuesta a esto fue un rotundo no por parte del chileno, ya que no quiere que sus hijos se muden a Medio Oriente.

“Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo. No me pasas más los 4000 dólares y te ahorras los colegios”, volvió a insistir la actriz, sin embargo, no recibió una respuesta favorable.

Según contó Yanina, el progenitor de Magnolia y Amancio ya tenía un trato con Eugenia, debido a que tiene un contrato de trabajo en Madrid, donde se instalará por seis meses. “Hasta que apareció el padre de América”, bromeó la panelista de LAM y agregó que “Icardi no aprendió nada, ¿a cuántos pibes va a mantener y criar?”.

El noviazgo de la China Suárez con Mauro Icardi se ve cada semana más complicado, debido a que el futbolista debe volver a Turquía para iniciar con sus entrenamientos en el Galatasaray y la cantante debe negociar un plan de tenencia con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré para sus hijos.

MVB