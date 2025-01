Transformando miradas y confianza: la historia detrás de una marca dedicada a la belleza

CREDITO CARAS

Sofía, ¿cómo surgió la marca?

La idea surgió en pandemia, al investigar acerca de las extensiones de pestañas, me di cuenta del increíble impacto que pueden tener en la apariencia y confianza de cada persona. La posibilidad de corregir asimetrías y experimentar con resultados tanto sutiles como impactantes me cautivó. Cuando empecé a trabajar, pude ver que cada clienta representa un nuevo desafío creativo.

Entiendo que cada una llega con sus propias preferencias y expectativas ya definidas. Es aquí donde entra mi experiencia: analizo cuidadosamente la forma de sus ojos, así como el tipo adecuado de pestañas para lograr el volumen deseado. Lo más gratificante es ver cómo cada clienta se transforma no solo físicamente, sino también en su autoestima.

Disfruto genuinamente del proceso colaborativo; juntas creamos resultados excepcionales que reflejan su individualidad. Porque para mí, no se trata solo del servicio prestado, sino de ofrecer una experiencia única que celebre su belleza natural.

¿Cuáles son los servicios que brinda?

Los servicios disponibles son:

Extensiones de pestañas desde clásicas a mega volumen

Lifting de pestañas con tinte y nutrición

Laminado de cejas

Diseños de cejas con Henna

Diseño y perfilado de cejas

Microblading en cejas

Micropigmentación capilar

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

A mediano plazo, tengo varios proyectos emocionantes en mente que buscan potenciar el reconocimiento de mi marca en las redes sociales, ya que entiendo la importancia de conectar con nuestra audiencia y crear una comunidad sólida en torno a la belleza.

Además, estoy entusiasmada por el lanzamiento de mis capacitaciones. Dediqué mucho tiempo y esfuerzo en este proyecto, formándome constantemente para ofrecer un contenido valioso y enriquecedor. Mi objetivo es compartir mis conocimientos y brindarles las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial.

¿Qué te diferencia de la competencia?

En el espacio laboral, busco ofrecer una relación más amplia que la interacción profesional-cliente. Aunque garantizo resultados óptimos gracias a los excelentes materiales y marcas que utilizo, lo que realmente me distingue es el tiempo de diálogo que comparto con cada persona.

Me gusta escuchar sus experiencias pasadas, inquietudes y gustos. Este espacio de comunicación les permite sentirse seguras y confiadas en que están en buenas manos. Creo que esta conexión personal es lo que me diferencia de la competencia.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si tuviera que empezar de nuevo, el cambio que haría sería animarme a realizar más capacitaciones desde el principio y no esperar tanto tiempo para diversificar mis servicios.

Al inicio, me concentré exclusivamente en las extensiones de pestañas durante meses, impulsada por el miedo a fallar al intentar algo nuevo. Temía invertir tiempo y dinero en una capacitación que pudiera no gustarme. Sin embargo, con el tiempo logré superar esas inseguridades y comencé a aprender nuevos servicios que disfruto ofrecer. Para aquellos servicios con los que no me sentí cómoda, decidí no ofrecerlos, priorizando siempre la calidad sobre la cantidad.

Datos de contacto:

Email: [email protected]

Celular: 3483449570

Instagram: Sofiausas

Tik Tok: Sofiausas