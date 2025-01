Pampita y Ana García Moritán se acompañan en todo momento y se demuestran el cariño que se tienen. Sin embargo, lo que más les une es la moda y el mundo fashionista. La niña está aprendiendo de su mamá, y se volvió una de las mini influencers de la moda más vista en redes sociales. Si bien, en estos días, se encuentran de vacaciones en Orlando, ambas no dejan de lado su amor por la ropa, y la rompieron con un look combinado y abrigado.

Pampita y sus hijos de viaje

Al comienzo del 2025, Pampita decidió sorprender a Ana García Moritán y la recibió en Punta del Este. Durante unos días, la hija de Roberto García Moritán disfrutó de la playa, jugar en la arena con su mamá y lucir magníficos looks. La modelo compartió hermosas imágenes con ella, donde ambas lucieron una enteriza y una bikini ideales para continuar con las tendencias de la temporada. Seguido a eso, tuvieron la íntima fiesta de cumpleaños de Carolina Ardohaín, donde la elegancia envolvió el lugar.

Tras esto, la conductora decidió llevar a todos sus hijos a un increíble viaje. Bautista, Beltrán, Benicio y Anita están recorriendo los mejores parques temáticos de Disney, en Orlando. Sin dudarlo, Pampita compartió las primeras imágenes de sus días en el lugar, donde las risas y el amor son lo más importante. Así fue como los seguidores notaron el mini look de Ana García Moritán y un gran detalle: su combinación con Pampita.

Pampita y Ana García Moritán: el look combinado

Ideal para las bajas temperaturas de Estados Unidos, la pequeña lució un cómodo pantalón de jean, color mostaza, con unas zapatillas blancas y una campera de plumas del mismo tono. Por último, lo cerró con un chaleco rompevientos color crema, para soportar más el frió. Por su parte, en un total white, la modelo la acompañó con un pantalón comfy y una campera estilo tapado, que llegaba hasta los talones. En detalles, se podía distinguir el color crema en detalles, pero eligió usar un chaleco negro para distinguirse de la niña.

Los más de 8 millones de seguidores de Pampita no dudaron en dejarle tiernos mensajes de amor a la modelo y a su hija, Ana García Moritán. Ambas los recibieron con los brazos abiertos, mientras siguen disfrutando de la diversión de Orlando. Si bien no se sabe el itinerario del viaje, muchos suponen que seguirán yendo a entretenidos juegos, comiendo deliciosos platos, y sacándose muchas fotos. Todo eso, sacando que lucirán increíbles looks y los seguirán compartiendo con los amantes de la moda.

A.E