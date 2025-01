Hace unos años, Silvestre Valenzuela, el hijo mayor de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, fue diagnosticado con epilepsia. La situación se hizo pública, cuando el padre, en un vivo de Instagram, compartió una situación que vivieron debido a esto.

Sin embargo, se supo que había otro miembro de la familia Viale que también padecía la misma enfermedad. Muchos usuarios comenzaron a cuestionarse de quién se trataba, y finalmente lo revelaron.

Silvestre Valenzuela y su familia

Quién es el otro miembro de la familia de Juana Viale que tiene la misma enfermedad que su hijo Silvestre

A principios del 2024, Gonzalo Valenzuela reveló que el hijo que comparte con Juana Viale, Silvestre Valenzuela, había sido diagnosticado de epilepsia a sus 12 años. El actor contó momentos desgarradores que vivió con el joven. "Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados. Estuvo inconsciente mucho rato después del ataque”, expresó. Ahora, con 16 años, el adolescente mantiene su vida privada lejos de lo mediático, y sus padres lo respetan, ya que no suelen subir muchas fotos con él.

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela con su hijo, Silvestre

Sin embargo, esta no es la primera vez que un miembro de la familia Viale padece la misma enfermedad. Fue la misma protagonista la que decidió contarle a sus seguidores que tenía epilepsia. En sus redes sociales, en octubre del 2023, Manu Viale escribió: "Convivo con esto. Es parte de mi vida. Decidí hablarlo...no sé por qué. Nunca lo encaré también por miedo". Y relató: "A los 13 años empezaron las lagunas y a los 17 fue mi primera convulsión".

Manu Viale y Silvestre Valenzuela

En A la Barbarrosa, la actriz detalló los motivos por los que quiso hacer público esto. "Un día, hablando con mi novio, me dijo 'por qué no lo charlás como para concientizar también a la gente joven. Estás en tu programa donde vos te sentís cómoda con tu gente y puede llegar a generarse algo lindo'. Y nunca me lo había planteado así", reflexionó.

De esta manera, confesó: "Llamé a mi neurólogo y me acompañó al programa. Por esta situación que sentía de querer abrirme y contarlo. Se me ponía la mente en blanco cuando leía, tenía lagunas mentales".

Manu Viale es la hija de Ignacio Viale del Carril y Mariana Virasoro Lozano. La joven se dedica al streaming y a la actuación; además de pasar románticos momentos con su pareja y compartirlo a sus más de 800 mil seguidores. Por su parte, Silvestre Valenzuela es el hijo de Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand, y Gonzalo Valenzuela.

A.E