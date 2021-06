Pink Estudio: estética, cuidado y atención

Pink Estudio es un espacio de estética formado en el año 2017 por Débora Insaurralde, una especialista en diversos procedimientos de belleza. Ella realizó cursos de depilación, manicuría, uñas esculpidas, colocación de pestañas, peluquería y cosmetología. Hoy conversamos con la fundadora en esta entrevista exclusiva.

“Somos un espacio estético que se destaca por la atención personalizada y el trato con el cliente. En mis comienzos, me di cuenta de que, al realizar los servicios, yo sentía que me conectaba cien por ciento con lo que estaba haciendo y eso me encantaba”, destaca Débora que en sus inicios comenzó haciendo trabajos particulares, hasta que pudo abrir su centro.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Actualmente, en PINK contamos con servicios de extensiones de pestañas, cosmetología, lifting de pestañas, perfilado de cejas, manicuria y uñas esculpidas. Nosotros hacemos hincapié en la rapidez de nuestro servicio y en la duración de este, asegurándoles a nuestras clientas resultados de calidad.

¿En dónde te gusta poner el foco?

Ante todo, pongo el foco en cada clienta, en lo que ella realmente quiere y necesita. Por eso, antes de realizar cualquier trabajo, tenemos una charla previa para llegar a un resultado en donde ambas quedemos realmente satisfechas.

Por otro lado, también es súper importante la calidad de los productos que utilizamos. En PINK siempre se usan productos importados y de primera marca.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

La mayor satisfacción que tengo es levantarme a la mañana y no pensar que voy a trabajar. Hago algo que realmente me gusta y disfruto, y que encima me permite vivir. Además, algo no menos importante, es poder tratar todos los días con mujeres. Muchas arrancan como clientas, pero con el tiempo se convierten en amigas.

Datos de contacto : Débora Insauralde - Instagram: /pinkstudiobydebo - Teléfono: 5411-6661-3548.