Praûle: moda sustentable con pasión y diseño

Tania Balbi es la creadora y directora creativa de Praûle, una marca destinada a mujeres activas, femeninas y descontracturadas. La emprendedora, junto con Esteban (su pareja) decidieron formar este espacio que brinda prendas de diseño y calidad, con el objetivo de brindar una experiencia única en el mercado. Hoy conversamos con Tania quien nos cuenta más sobre su espacio.

“Si me pongo a pensar no tengo un registro concreto de mi conexión con el mundo de la moda. Tengo recuerdos de, horas tras horas buscar en revistas figurines y diseños; un día encontré un figurín maravilloso, comencé a dibujar miles de prendas sobre él, creo que ese fue un gran indicio. Fui al taller de mi tía y juntas fuimos construyendo prendas diferentes. En 2018 le di un giro a mi vida, me di cuenta de que necesitaba más flexibilidad, también quería un espacio donde poder conectar conmigo misma, con mi esencia, mis raíces y mi herencia en moda”, destaca la fundadora de Praûle quien diseña y confecciona las prendas que realizan.

Con respecto al nombre de la marca, la emprendedora nos cuenta sobre su origen. “Empezamos a buscar nombres y la mayoría estaban registrados o sonaban fonéticamente igual a otras marcas. Los días pasaban y teníamos que salir a imprimir nuestras primeras etiquetas, así que se nos ocurrió tomar un planisferio y nos inspiramos en la naturaleza: un monte y un río de Europa. Así llegó el nombre, y estamos seguros de que ”vino para quedarse”, afirman.

¿Qué prendas tienen a disposición? ¿a qué público apuntan?

Las prendas son versátiles y atemporales. Su diseño está basado en una moda sustentable y de calidad, los tejidos son naturales, y hasta los detalles más pequeños están pensados para ser reutilizados. La producción es amigable con la naturaleza, porque pensamos que es sumamente importante implementar la “moda lenta”. Nos sumergimos en un mundo de simplicidad, creando y compartiendo momentos y emociones. Praûle está presente en apreciar los pequeños detalles, maravillas que trae el mundo y la naturaleza. En abril, vamos a estar lanzando una cápsula de invierno, todas las prendas llevarán nombres de árboles nativos.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

Actualmente la moda atraviesa todo, está presente en cada instante, es una imagen, y eso nos dice un montón. Un gran problema dentro de la industria textil es el fast-fashion, el cual no es fácil revertirlo. Detrás hay un cambio de mentalidad, hay que replantearse como y que marcas consumir. Es muy difícil ser completamente sostenible, desde el lado del diseñador y también como cliente. Te propongo que te preguntes antes de comprar: ¿realmente lo necesito?, ¿cuánto tiempo lo voy a usar?, cuando pase de moda, ¿qué va a pasar con esta prenda?, ¿por qué es tan barata? Está en nosotros elegir a quien consumir, y por medio de esta acción apoyar los valores de la marca que busquen ser lo más sostenible posible.

¿Qué satisfacciones ha logrado a través de Praûle?

Mi conexión con la marca es muy grande, es simplemente una pasión, me despierto y me voy a dormir pensando en ella. Me hace vibrar, sentir bien, sana, hasta me enriquece y me embellece en muchos aspectos. Tengo una vida muy intensa, soy madre, hija, pareja, hermana, amiga. Puedo jugar en muchos planos y me gusta hacerlo, creo que puedo, nací con esa fortaleza y no la voy a dejar de lado.

¿Cómo se ven a futuro?

En el arranque uno no puede proyectarse demasiado, pero si hay algo que tenemos es paciencia, dedicación y muchas ganas. A futuro se vienen cosas muy lindas, queremos agregar nuevas líneas y formar un lifestyle. Praûle nos hace pensar en algo esencial, nos hace recordar una parte de nosotros que a veces olvidamos que esta ahí. Te invitamos a descubrirlo.

