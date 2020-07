Productos y cursos de primer nivel, para que puedas encontrar tu paz interna

View this post on Instagram

🌬️Kit de limpieza energética⁣✨ El sahumado desbloquea energías, limpia y purifica los ambientes que habitas. Se trata de un rito ancestral en el que quemamos algunas hierbas dejando que el humo llegue a cada ambiente, especialmente los ángulos de las paredes, cajones y rincones.⁣ ⁣ Nuestro kit trae sahumador + 6 carbones + 50 grs de mirra, incienso y beijui + la descripción de cómo sahumar tus espacios que también te compartimos acá ⁣ ⁣ 1️⃣ Encender uno de los carbones al aire libre para evitar que el primer humo quede dentro de la casa.⁣ 2️⃣ Poner el carbón dentro del sahumador y abanicar hasta que se ponga rojo.⁣ 3️⃣ Colocar un poco de la mezcla sobre el carbón y ⁣ 4️⃣ llevar ese humo por toda la casa, comenzando desde el ambiente más alejado hacia la puerta con la intención de “sacar”. ⁣ Lo ideal es realizarlo con las puertas y ventanas cerradas.⁣ 5️⃣Ventilar los ambientes una vez que se haya consumido la mezcla.⁣ ⁣ ⁣ #LimpiezaEnergética #Sahumo #Sahumar #Trasmutacion #Proteccion #Armonia #Bienestar #Espiritualidad #Holistico #TiendaHolistica #AbreteCorazon #SanMiguel