Proyecto Encuarentenados by Pauline Diseño

Pauline, ¿cómo surgió este nuevo proyecto?

Para entender la situación, tengo que contar antes que nada, que vivo en un PH en el cual también vive mi novio. Nos conocimos siendo vecinos, y un día pasamos a ser #VeciNovios jaja

El es artista, tiene un equipo de arte @camposjesses y gran parte de nuestro tiempo, lo pasamos pensando ideas, siempre con ganas de fusionar el Arte y el Interiorismo.

Con esto de la cuarentena y el hecho de tener que estar en casa, no podíamos quedarnos quietos, y empezamos por pintar juntos un cuadro, el cual quedó por la mitad porque un día entré en su casa, y se había puesto a levantar el piso de parquet que estaba destruido. No lo dudé ni un minuto, y me puse a laburar con él. Así surgió el #ProyectoEncuarentenados. Empezamos por cambiar el piso, y terminamos haciendo de todo. Pintamos todo el living, paredes, aberturas, techo, y hasta diseñamos y realizamos juntos unas puertas corredizas que intervenimos con pintura y bombuchas.

¿Cuáles eran los puntos a mejorar?

Uff todos. El piso no daba para más, se había inundado en un momento y estaba todo levantado y en algunas partes podridas las maderas. La pintura ya estaba bastante viejita, había re poca iluminación, mucho desorden jajaja en fin. Y si la cuarentena sigue, podríamos seguir por todos los ambientes de la casa, porque en todos hay cosas para hacer!

¿Y los proveedores? ¿Cómo te las ingeniaste?

En realidad el piso, ya lo tenía porque lo iba a poner en mi living, pero como me enteré hace poco que no me renuevan el contrato de alquiler jaja no iba a hacer semejante laburo para sacarlo en unos meses, asique lo usamos en el living de mi #VeciNovio (que él no alquila). Tanto el piso vinílico, como la pintura que usamos es todo de @prestigiohome La gente se volvió loca cuando comunicamos que se activaban los envíos en Prestigio, no paran de mandarme fotos de ambientes pintados con los #ColoresByPauline

El #TeamPauline seguro no se perdió ni un detalle del proyecto…Jajaja están como locos! Me escriben mensajes a la mañana para que me despierte y arranque a hacer las historias! Están enganchadísimos y lo más lindo de todo es que muchísimas personas se motivaron y empezaron a hacer un montón de arreglos en sus casas.

¿Estás contenta con esto del Proyecto Encuarentenados?

Ni te imaginas. Por muchos motivos. Primero porque no puedo creer que en plena cuarentena pude seguir haciendo lo que tanto amo hacer, se me pasan los días volando, segundo porque me llena el corazón los mensajes que me manda la gente cada día diciéndome que somos su entretenimiento en estos tiempos, que están siguiendo el proyecto como una serie, que esperan con ansias las historias, tercero porque el diseño que estamos haciendo es super jugado que no cualquiera se anima a hacer, y como mi novio es artista, estamos fusionando el arte y el diseño a full y es todo un desafío para mí, va a ser una casa tipo galería de arte, y por último que obviamente tiene un plus de emoción este proyecto ya que es un “cliente” muy especial y me hace muy feliz estar haciendo esto para el.

Para contacto: info@pauline.com.ar

