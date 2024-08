Publicar por publicar, no va más. Por Camila Gallucci, @unapibaenmkt

CREDITO CARAS

Una de las preguntas que más se repite en mis asesorías es “Cami, ¿qué publico en mis redes?”. Y es que, dada la coyuntura actual de saturación de información en internet, la pregunta debería ser “¿POR QUÉ publico en redes?”.

No importa si sos otorrinolaringólogo, vendes sillas ergonómicas o cursos de maquillaje, SIEMPRE tenés que preguntarte: ¿Cuál es tu propósito? ¿Posteas en Instagram porque está de moda o porque realmente tenés algo interesante para contar…? (Ojo, interesante para vos).

La gracia de crear contenido en redes es acercarse al usuario. Para posicionarte como el vendedor más espectacular de, por ejemplo, zapatos, tenes que primero generar cierta afinidad y conexión con quien te está viendo.

Un post de un par de borcegos no me dice nada, hay cientos como ese, pero un reel contando una experiencia pasada con algún cliente/proveedor, puede terminar siendo lo que me haga resonar con vos. Capaz tu historia me parece desopilante o me enternece, y de esa forma es que terminas posicionándote como algo más que un vendedor de zapatos en mi mente. Hay que quitar el foco del producto y ponerlo en un sentimiento, una emoción o sensación que nos permita eso, conectar con la gente y mostrarnos como algo más que una simple “marca de”.

Siempre digo que la importancia de las redes es la forma en la que comunicamos, y no el qué. No por nada mi lema es “Comunicar con amor” ... Porque no creo en NO generar una conexión y NO mostrarte tal cual sos. Creo siempre que el contenido que hagas tiene que ser muy vos, representativo de tu persona y los valores que tu persona refleja en tu negocio. Y eso, para mí, es el contenido de valor, el contenido que al inicio puede parecer un mejunje de ideas sin sentido pero que con creatividad, intención y PERSONALIDAD se convierten en algo humano y resonante.

No hace falta que viajes ida y vuelta a la luna para crear un video, que te comas la cabeza con qué publicar. Hace falta que tengas ganas de contar una historia y que seas vos.

Si te interesa trabajar juntos, podes escribirme a [email protected] o en Instagram, a @unapibaenmkt