Puro Veneno: fragancias que inspiran, crean y transmiten

Puro Veneno es un espacio familiar creado por Liliana Blanca Rosales (51) y sus hijas Nicole (27) y Jazmín (20). Ellas trabajan con productos que generen estética para la decoración de los hogares y principalmente en la creación de fragancias únicas que transmitan su pasión por lo que hacen. Hoy ellas nos cuentan más sobre su historia y la experiencia que les brindan a sus clientes.

“Puro Veneno nació en medio de la pandemia. Una tarde estábamos las tres juntas tomando un café en el jardín de la casa de mamá y nos encontramos charlando sobre nuestros deseos y sueños. En medio de eso, surgió la idea de crear una marca que fusione lo que caracteriza a cada una de nosotras”, afirman las emprendedoras.

Liliana, siempre fue amante de la decoración y la artesanía, por lo que transmitió su pasión a sus hijas. Jazmín, por otro lado, es Maestro Mayor de Obras, estudia Licenciatura en Actuación en la UNA y es apasionada por la creatividad, la expresión y el diseño. Nicole es estudiante de administración de empresas en la UNLAM, trabaja para un estudio contable, es una soñadora y es apasionada por el mundo de los perfumes y la decoración.

Chicas, ¿qué productos tienen a disposición?

Tenemos a disposición velas de origen vegetal hechas a mano con cera de soja y aromatizadas con esencias premium. Además, acabamos de lanzar a la venta la nueva línea “la esencia de home”, la cual cuenta con brumas para el hogar, tales como ROOM SPRAY y SPRAY TEXTIL, creados a base de perfumes únicos. Por otro lado, estamos a punto de incorporar otros productos para la decoración de ambientes tales como mesas de café/arrime con terminaciones de calidad. Fuera de eso, siempre estamos buscando incorporar productos para armonizar los ambientes y ayudar a cada persona a hacer de su hogar, su esencia.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Nuestro diferencial en el mercado es el packaging, completamente diseñado por nosotras, sumado a nuestras fragancias creadas y trabajadas junto a un laboratorio de perfumistas profesionales que definen a la perfección el concepto de nuestra marca.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

Muchas personas nos han preguntado por qué PURO VENENO, por qué un nombre tan fuerte para una marca de velas y fragancias. Nosotras entendemos la pregunta, y nos encanta que nos la hagan, ya que es justamente el efecto que buscamos generar en las personas: impacto. La palabra llama a prestar atención, pues algo peligroso puede ocurrir. Pero ese puede ser el camino sencillo de percibirlo.

Quizá el camino real, auténtico y puro es encontrar en el veneno su esencia de envolver, encapsular y tomar la vida de forma intensa. La naturaleza está compuesta por venenos y antídotos. Pero, así como sin problemas no existirían soluciones, sin tristeza no habría felicidad, sin tormenta no existiría el placer eterno por el sol tocando nuestra piel, sin veneno no habría antídoto.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

La mayor satisfacción que nos dá nuestro trabajo es que el mensaje que intentamos transmitir les atraviese el alma, lo sientan y contemplen. Hace poco, una escuela grande nos encargó los regalos para el día del maestro y su directora nos envió un mensaje que decía: “El veneno es parte de la vida, del equilibrio, lo malo y lo bueno. Les aseguro que voy a pensar en ustedes cada vez que encienda estas hermosas y aromáticas velas y quedaré esperando que su “veneno” me envuelva y conecte con la naturaleza”- Sus palabras, su respuesta, su reflexión son todo lo que queremos lograr en cada uno de ustedes, y es por lo que trabajamos cada día.

¿Cómo se proyectan a futuro?

Somos soñadoras. Jamás podría decir lo contrario. Soñamos con llegar a cada persona del país y del mundo. Deseamos tener nuestros propios locales. Y un sueño muy grande que tenemos es tener nuestra propia línea de perfumes, para acompañar a cada persona en cada momento de su vida, no solo en donde considere que es su hogar, sino también en su piel.

Más Información en : WhatsApp: +54 11 5747 2631 - Instagram: @puroveneno.ar // www.puroveneno.ar - Mail: [email protected]

