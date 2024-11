¿Qué es el “sindrome” del niño bueno?

CREDITO CARAS

Son aquellas personas que en su infancia fueron siempre los niños excesivamente buenos, tranquilos, obedientes, e incluso excelentes en la escuela y otras actividades. Nunca generaban ningún problema a sus padres, no expresaban ningún estado interno negativo y le mostraban a los mismos que “siempre estaban bien, que podían solos”, desarrollando una elevada autonomía no acorde a su edad. Son los típicos niños que todo el mundo ve como demasiado maduros e independientes.

Este tipo de personalidad se genera a partir de un estilo de apego particular con los padres o cuidadores. El niño siente que sus padres no pueden responder adecuadamente a sus necesidades emocionales, o bien, que para ser amado y validado, no basta con ser el mismo, sino que tiene que cumplir con todas las demandas y expectativas de los mismos. Esta falta de disponibilidad puede deberse a que hay otro hermano con problemas que demanda demasiado, o conflictos constantes entre los padres, o por cualquier otra dificultad física o emocional de ellos.

El niño entonces aprende que no tiene que ocasionar dificultades, que tiene que ser ese niño que sus padres desean, el “perfecto e inteligente” para hacerlos felices y a su vez sentirse amado, volviéndose muy independiente y no expresando nunca sus emociones ni estados internos negativos.

De adultas, son personas muy resolutivas, autosuficientes, les cuesta mucho pedir ayuda y expresar sus emociones porque sienten que son vulnerables o que pueden molestar al otro. Les da culpa poner limites o decir que no. Suelen percibir: “todos recurren a mi para que le resuelva sus cosas”o “yo estoy para todos pero no me ocupo de mi”. Siempre parecen estar bien y no tener problemas. A los ojos de los demás “siempre saben todo y pueden solas con todo” y suelen invalidar sus propias emociones “no es para tanto, estoy exagerando, hay que seguir adelante”. Tratan siempre de complacer y cumplir las expectativas de los otros, incluso a costa de su propio bienestar.

Si te identificas con este estilo y te ocasiona problemas en tu vida, es necesario recurrir a un profesional de la salud mental para trabajarlo.

