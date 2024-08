¿Qué es la biodescodificación y para qué sirve?

CREDITO CARAS

La biodescodificación, también llamada decodificación biológica o biodecodificación, ha llegado a mi vida en el momento justo de mayor desilusión para con la medicina tradicional. Me recibí de médica en el 2003, en una universidad pública de la Argentina, con el prestigio que eso significaba, pero me encontré en un vacío de respuestas ante un paciente angustiado, llorando por un dolor abdominal. Sentía que algo más había para hacer, pero no sabía qué ni cómo.

Un día una amiga me envió un video de Enric Corbera, un representante mundial de esta formación que luego se abrió camino y creo su propio instituto de bioneuroemoción, ampliando conceptos. Pero para ese entonces, por el año 2016, pude ver sus videos explicando conceptos que hacían un sentido lógico al llamado síntoma o conflicto. Él explicaba la importancia del poder de la mente y las creencias. Todo muy complejo al inicio para mí, pero a su vez atractivo y desafiante. Tal es así, que al tiempo pude formarme en dicha metodología. Y a partir del año 2019 empecé a ejercer como terapeuta de esta dinámica tan maravillosa.

Cuando cursaba, practicábamos entre las mismas compañeras y con la profesora, eso empezó a mostrarme en carne propia cosas que no tenía idea que estaban en mí, emociones guardadas, sensaciones, pensamientos y al poder verlos, al poder tomar consciencia fueron transformándose. Sentí que hice la evolución de la oruga a la mariposa. La oruga metida en su canastita rígida era yo con mi estructurada vida tradicionalista de médica. Ahí dentro sentí la transformación la metamorfosis. Y hoy, considero que soy una mariposa nueva todos los días, porque pude hacer consciente mi propio camino evolutivo.

Entonces, la biodecodificación es una metodología para tu despertar de la consciencia, consta de múltiples herramientas que el terapeuta, en este caso yo, utiliza en base a tu síntoma. Hay diccionarios con el sentido biológico que cada problema de salud, hay diferentes técnicas de abordaje algunas basadas en PNL, en psicogenealogía, en las 5 leyes biológicas, y otras todas con aval científico y constatación de efectividad.

Por lo que, hacer una sesión o un grupo de sesiones de bio te permitirá entender el origen emocional de tus problemas actuales, comprender la influencia de tu historia familiar en tu vida presente, asumir tus creencias limitantes y hábitos negativos y a partir de la toma de consciencia pasar a la acción transformadora para el presente que estás buscando tener.

