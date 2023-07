¿Qué es la Kinesiologia Dermatofuncional?

CREDITO CARAS

Hoy en día está muy en auge la estética, no solo en mujeres adultas, sino que sabemos que se amplió el rango de edad; las jóvenes ya comienzan a consultar desde la adolescencia, y a esto se suma la gran demanda de hombres, generando una explosión en el área. Por esto, es muy importante tratarse con un profesional formado y capacitado en el área estética.

¿Y qué mejor que un kinesiólogo que estudió 5 años el cuerpo humano y que luego tuvo que especializarse en DERMATOFUNCIONAL? Así como existe el kinesiólogo formado en traumatología, neurología, respiratorio, entre otros; nosotros nos capacitamos en esta área. Se pueden preguntar qué es, porque no es la rama más conocida, ni en la que todos mis pares se forman.

Yo en particular, trabajo de los 18 años en el área estética. Mientras estudiaba la carrera de kinesiología, cuando me titulé y seguía trabajando en lo mismo, me empecé a preguntar muchas cosas de la piel y sus porqués: ¿Por qué pasaba un equipo?, ¿Cómo lo pasaba?, ¿Qué estaba ocurriendo en el organismo?, entre otras cosas.

Por este motivo, comencé a formarme en esta área, la cual es un mundo que a mí personalmente me apasiona, ya que esta disciplina ofrece los conocimientos y herramientas adecuadas para lograr una buena evaluación, lo que llevará a un buen tratamiento, logrando como objetivo un excelente resultado. A nivel tegumentario, de piel, que mejore no solo el aspecto de los pacientes, sino también su función y calidad de vida.

La estética no invasiva, sí tiene excelentes resultados. Pero la clave es una muy buena evaluación, tratamientos con fundamentos teóricos y científicos realizados por un profesional formado y con ética, saber el por qué se están realizando las cosas (no pasar un equipo “por pasar”, no encasillar a todos los pacientes con los mismos tratamientos).

Como kinesiólogos, nos encargamos de la prevención, evaluación y rehabilitación del sistema tegumentario, la piel. Nuestro objetivo es la reparación de la función y aspecto de la piel, mejorando la calidad de vida de los pacientes, todo a base de fundamentos científicos e investigaciones.

La kinesiología Dermatofuncional, cuenta con 7 áreas de interés, las cuales son: Pre y Post operatorio de Cirugía Plástica y Bariátrica, Angiología y Linfología, Estética y Cosmetología, Endocrinología y Quemados.

En EXPERIENCIA FER, consultorio dedicado a esta rama de la kinesiología, tanto mi equipo como yo somos kinesiólogas formadas en esta área. Brindamos un servicio seguro y ético, anteponiendo la salud de cada uno de nuestros pacientes, realizando un tratamiento integral y personalizado, para cada uno de ellos.

Para contactar a la Lic. Fernanda Perez Soto y su Equipo:

Instagram: @experienciafer

Whatsapp: 1128670722

Dirección: Juncal 1695, Recoleta

Correo: [email protected]