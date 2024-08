¿Quién soy? Construyendo autoconocimiento por Eli Palmieri

CREDITO CARAS

Quién soy? ¿Soy aquella que soy o soy la definición que los otros desean que sea? ¿Soy la mejor versión de mí misma o la peor versión de los anhelos del clan? ¿Soy la multiplicidad de mis fracasos y caídas o el impulso de las victorias logradas? ¿Soy la proyección de mi propia manifestación o la resignación de mis temores?

¿Quién soy? Es el interrogante que puja latente en cada ser. Es la búsqueda de respuesta permanente y la transacción con uno mismo para evadir la escucha.

Definirse es conocerse y abrir el sendero de la aceptación y el amor a ese que somos, es la posibilidad de la transmutación y el cambio de los apegos, vulnerabilidades y condenas que habitan en nosotros mismos.

Construir autoconocimiento implica colocarnos frente a quienes somos en verdad y no quienes aspiramos ser.

Te comparto la definición de “quien soy” hasta el día de hoy. Cada despertar aporta una nueva luz a quienes somos.

*Soy el ser que vive eternamente en su niña interior, en la adolescente soñadora y en la adulta que combina a ambas.

*Soy la mejor versión de mí misma, porque siempre intento encontrar mi estado de felicidad.

*Soy la historia de mi clan intentando evitar la duplicación o realizando las acciones de reparación en pos del equilibrio de la sanación.

*Soy la mujer que a veces se ama y a veces no tanto, porque se confunde en el amar a otros más que a sí misma.

*Soy la hija que ama a sus padres sin amar el prototipo de hija que ellos aspiran que sea. Soy yo, y además su hija.

*Soy la esencia maternal que se funde en su entorno y recibe muchas compensaciones y en ocasiones no tantas.

*Soy la madre de tres bellos seres a quienes amo profundamente y de quienes aprendo a ser madre.

*Soy un ser compasivo con mis errores, aciertos y desaciertos en mis elecciones de vida, porque entiendo que estos son parte del tránsito de evolución que debo realizar.

*Soy amable con mi ser y con los otros, porque creo que la amabilidad y la amorosidad son expansivas y sanadoras.

*Soy quien cree en la asistencia divina de los ángeles y que sus planes son perfectos, aun aquellos que me generan desconcierto.

*Soy quien cree y cultiva la amistad, porque en ella el amor toma cara de hermandad elegida en libre albedrío.

*Soy un ser sensible frente a toda emoción y sentimiento interno o aquel que se despierta por la acción del afuera.

*Soy quien no conoce otra forma de ver la vida que no sea con pasión, compromiso y potencia. Aquello en lo que creo es lo que decido crear.

*Soy quien cree en el amor sagrado de una pareja y no se resignará a no ser parte de él.

*Soy quien trata de ver siempre las veces en que me he levantado y no las veces en que me he caído.

