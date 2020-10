Quinoa: la sabiduría en alimento

View this post on Instagram

Las mil maneras de comer 🅿🅰🆂🆃🅰🆂 🅳🅴 🆀🆄🅸🅽🅾🅰 🍝. Ya las probaste?😋 . 🔸Un producto 100% natural a base de harina de Quinoa. Somos una empresa familiar con llegada a todo el país. . 🚛 Estamos en Capital y GBA, contactate con nosotros! . #encasa #comoencasa #pastas #pastasdequinoa #quinoacatamarca #Quinoa #saludable #domingo