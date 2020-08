Rafaela Di Scala: makeup artist y clases de auto maquillaje y perfeccionamiento

¿Cómo ha decidido ejercer su profesión de manera independiente?

Desde chica me gusta producir, maquillaba a mi hermana, mamá y mis amigas sólo para salir a algún boliche. Terminé el colegio y empecé Medicina, pero siempre seguí haciendo cursos de maquillaje. Después de 5 años me volví a Mar del Plata. Sabía que me tenía que dedicar a esto pero me daba mucho miedo, y el peso de dejar una carrera como Medicina. Mientras me iba autodescubriendo y se iba despertando mi vocación. Me fui profesionalizando y un día me animé y empecé a maquillar, primero a conocidos y después iba a las casas. Y así se fue dando todo y hoy estoy donde quiero estar, siempre apuntando a más. No hay techo cuando una ama lo que hace.

¿Qué diferencia aporta una mujer a la hora de liderar?

Cualquier aporte femenino en cualquier tipo de proyecto es positivo. Somos muy perceptivas, creativas e intuitivas. Soy un ser único, como todos, y soy mi propia líder. Siempre superándome a mí misma.

¿Cuál fue su mayor éxito?

Ver cómo las chicas se van con actitud de empoderamiento. Resalto sus facciones y su belleza natural. Embellecerlas y que ese día estén totalmente hermosas. También asesorarlas, con 2 o 3 tips el rostro cambia un 100%, eso me hace sentir muy bien. Y lograr tener el local que tengo hoy junto con mi socia que juntas hacemos todo lo que es diseño de rostro. Y tener los padres que tengo es la base del éxito. Son inmensos, me acompañan en cada paso junto con mis hermanos y marido. Él me acompaña en cada paso.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

No vivo nada como un fracaso porque de todo se aprende. Trato de llevarme lo positivo, aunque una se frustre, hay que seguir. Vengo de familia italiana, y somos luchadores. Entiendo por fracaso no poder seguir o que se quiebre un proyecto, y gracias al esfuerzo diario y el apoyo incondicional de mi familia y de mi marido, puedo hacer lo que amo y quiero. Me dedico a esto, me siento bendecida.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Todo, más allá de que las redes sociales hoy lo son todo, hay que saber cómo, cuándo y dónde comunicar. Me doy cuenta que a la gente le gusta eso, ver tu trabajo a diario. Cuando hago los vivos, y aparezco sin maquillar, y termino toda maquillada me doy cuenta que las chicas se re copan, me mandan fotos maquillándose conmigo. Ésa es mi forma de comunicarme, y de regalarles lo que amo hacer.

