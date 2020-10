Randal Love: diseño y calidad para tu hogar y para vos

View this post on Instagram

Como anda nuestra comunidad velera y amante de la deco y los accesorios ¿? Aca estamos en vísperas del finde con muchas ganas de recibir buenas y nuevas noticias que nos permitan recuperar mas espacios, pero vamos de a poco y extremando cuidados como se nos esta pidiendo. Hoy ademas de mostrarles uno de nuestros modelos icónicos, queremos hablarles un poquito de los cuidados domésticos al momento de prender nuestras velas. Tal vez algunas cosas les resulten obvias pero es bueno prevenir. Cuando prendamos nuestras velas en casa debemos asegurarnos que no esten cerca de cortinas, ni tampoco al alcance de los chicos. Si vamos a salir a hacer un mandado y en casa no queda nadie, apaguemos las velas y volvamos a prenderlas cuando regresamos, lo mismo si somos de dormirnos y perdemos el control de lo que pasa a nuestro alrededor, cuando empecemos a cabecear apaguemos las velas. Apoyemoslas en algun posavasos o algun plato cuando la prendemos sobre mesas de madera, mas que nada para que no se nos marque el mueble. Son pequeños tips para poder disfrutar a pleno de estas llamitas hermosas que nos alegran los momentos. En la pic nuestro modelo Carmela, consulten fragancias disponibles Si se les ocurre algun otro cuidado, no duden en agregarlo. Y ahora sí, muy feliz viernes y enjoy your weekend !! . . . . . #viernes #enjoyyourweekend #candles #candleaddict #decoracion #randaloveok #velas #enjoyyourcandle #velasdediseño #velasartesanales #velon