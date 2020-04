Reggia: indumentaria y accesorios para que te sientas única

Lorena Lugo comenzó fabricando aros y collares desde muy chica. Con 19 años, ya fabricaba todo tipo de accesorios y hoy le cuenta a Caras sobre su historia. “Siempre fui autodidacta. Desde chica fabricaba artículos y los vendía en la facultad para poder solventar algunos de mis gastos, siempre fue mi pasión, pero por diversos motivos tuve que postergarla un tiempo”, cuenta la emprendedora.

Luego de unos años Lorena se convenció y fue tras un sueño que hoy es una realidad. “Lo que me impulso a crear mi emprendimiento fue ver la gran repercusión que tenían los accesorios entre mis amigas y conocidas. Así nació Reggia, que tuvo una gran aceptación y que generaba grandes cosas en los compradores”, recuerda Lugo. Hoy con mucho amor y trabajo cuenta con su local, donde también, vende indumentaria y en el que cuenta con diseños originales, únicos y diferentes. “Logre expandirme gracias al eco y el boca en boca de mi cuidad que fue algo maravilloso. Recorría las casas de mis client e s, una por una, con una caja repleta de accesorios”.

¿Qué productos ofrecen y a que publico apuntan?

Diseño y fabrico, de manera artesanal, accesorios que hagan único cualquier look. Realizo charreteras, pecheras, cintos, brazaletes, aros y tops metálicos, entre otros. Todos complementan y levantan cualquier prenda u outfit básico. El público es muy amplio y es lo que más me gusta, no hay rangos ni límites de edad o género. Está destinado a personas que busquen deslumbrar y sentirse únicas.

¿Que buscas transmitir con tus diseños?

La fuerza y la importancia que tiene un accesorio original a la hora de armar un outfit. Sin ellos un conjunto puede verse apagado. Con un buen accesorio como protagonista, podemos renovar una prenda, customizarla, volverla única y diferente. Reutilizarla muchas veces de diversas maneras. Y es lo que me diferencia de la competencia, mis accesorios no son un detalle, son los protagonistas del look.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

Mi mayor satisfacción es ver clientes felices sintiéndose únicos. Nos vuelven a elegir, por lo que les genera el producto, por la atención y el trato con cada uno. Para mí lo más importante son ellos.

Para contacto: Lorena Lugo - diseñadora y creadora de REGGIA // Local: Moreno 1857, Corrientes Capital // Envíos a todo el país // reggiaaa@outlook.com.ar.