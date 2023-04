"Reinvención y liderazgo: Vale Costa nos cuenta cómo el coaching la ayudó a triunfar como emprendedora"

CREDITO CARAS

Vale: Gracias por invitarme nuevamente, estoy muy agradecida.

Caras: Gracias a vos Vale por tu predisposición. El año pasado te hicimos una nota junto a Deborah Lobato, tu socia de “Brunch Escuela” donde nos contaron sobre los encuentros de Mujeres Emprendedoras que se hicieron muy exitosos en Nordelta en poco tiempo. La historia fue muy motivadora, pero me gustaría que ahora nos hables un poco más de vos Vale.

Vale: Con mucho gusto. Estoy muy agradecida de volver a recibirlos.Yo soy Vale Costa, autodidacta, inquieta, motivadora, positiva innata y Coach! Así me defino y me presento siempre, pero antes de ser Coach trabajé 15 años en diferentes rubros de la Industria Cinematográfica, precisamente en publicidad. Tuve la posibilidad por mi trabajo de conocer a muchas figuras famosas desde Arnaldo André, Mercedes Morán, Gustavo Santaolalla, Christy Turlington y directores extranjeros como Tony Scott al trabajar para productoras internacionales en el auge de venir a filmar a la Argentina. Siempre voy a recordar el trabajo de técnica en cine como una labor realmente apasionante, fuera de lo común, que me dejó muchas experiencias maravillosas.

Caras: ¿Por qué dejaste el cine publicitario si tanto te gustaba Vale?

Vale: Cuando nació mi hija decidí dar un giro a mi vida para disfrutar la maternidad. El trabajo en las productoras demandaba mucha carga horaria y mucho estrés y yo ya estaba buscando otra cosa para mi vida. Recuerdo que el último comercial que hice fue justamente de pañales, al finalizar esa producción me enteré que estaba embarazada jajaja.

Caras: O sea, era leer la señal nada más!

Vale: ¡Si! Increíble, ¿no? y desde ahí no tomé más producciones aunque por un tiempo me seguían llamando y proponiendo nuevos trabajos, pero mi decisión fue inminente, mi cabeza estaba puesta en mi familia y en el bebe que venía en camino.

Caras:¿Te arrepentís de la decisión?

Vale: La verdad que no, no te voy a mentir, siempre que veo los motorhomes o equipo técnico filmando en la calle me agarra nostalgia y pienso en: ¿Hasta dónde hubiese llegado? pero lo que tengo hoy me llena de felicidad, soy una mujer muy feliz con lo que tengo y con lo que construí.

Caras: ¿Cómo sigue la historia Vale?

Vale: Luego de un tiempo comencé a pensar que era lo que me gustaría hacer, tuve que volver a reinventarme, tuve que cambiar completamente y empezar a pensar qué hacer, fue una época de mucha incertidumbre cuando no sabes para donde ir. La beba era más grande y yo ya quería empezar a hacer algo, y quería hacer algo que me gustara. No fue fácil dejar atrás lo que había construido.

Caras: Seguramente hay mucha gente que te está leyendo, qué les podrías decir acerca de los cambios obligados.

Vale: Aunque la sensación no sea muy cómoda para mi, desde mi experiencia, los cambios son necesarios para seguir avanzando. Hay que ser valiente para cambiar no solo lo que haces, sino la manera en cómo nos presentamos al mundo nuevamente. En lugar de sentirme desanimada encontré en el reinventarme una oportunidad para mostrar mi verdadero potencial y demostrarme a mí misma que podía. “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo” predicó mucho el mismo pensamiento que Walt Disney, creo que todo lo que queremos lo construimos primero dentro nuestro, con un pensamiento, con una idea, con una emoción, con un sueño, todo comienza acá en éste órgano que tenemos en el medio de las orejas, la maquina mas perfecta, por eso hay que aprender a usarla a nuestro favor.

Caras: Vale te definiste como positiva innata, contame un poco más.

Vale: Creo firmemente en el pòder del pensamiento positivo y en cómo puede influir en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Tony Robbins dice que lo que nos limita no son nuestras condiciones, sino lo que hacemos con nuestras condiciones, qué decisiones tomamos y que hacemos respecto a esas condiciones. Eso es lo que nos limita.

Cuando enfrentamos desafios o cosas a las que no estamos acostumbrados es facil caer en el pesimismo y en la desesperacion, pero en lugar de eso, yo siempre trato de enfocarme en encontrar soluciones creativas y en aprender de mis errores. El pensamiento positivome yodo a lo largo de toda mi vida, mi mama fue y es una mujer depresiva, siempre tomo antidepresivos, pero con la medicacion sola a veces no se consigue mucho. Yo pase etapas de depresión y ataques de ansiedad en mi adolescencia, y con mi pensamiento pude superarlos a pura conciencia.

Caras: ¿Vale, en que te ayuda el pensamiento positivo?

Me ayuda a mantenerme enfocada y motivada en lo que quiero. En la pandemia nos enteramos que mi nena tenía TDAH, nos dijeron que era hereditario, mi marido y yo tuvimos que hacernos un test. Descubrí que a mis 40 y pico tenía Trastorno de Atención, al principio fue medio shockeante, pero luego me ayudó a entenderme un poco mejor. El TDAH también tiene cosas buenas solo hay que trabajar las funciones ejecutivas, en mi caso tengo un déficit muy alto en la parte de la concentración y eso me afecta a la memoria. Podés mejorar tomando vitaminas, minerales, suplementos, mindfulness o medicamentos que aporten mayor cantidad de neurotransmisores al cerebro que es lo que tenemos escaso en la sintaxis. Perdón! Me fui por las ramas, pero eso fue algo que me limitó mucho tiempo y hoy lo puedo manejar mucho mejor.

Caras: Que interesante Vale. La pandemia fue una gran olla que destapó muchas cosas. ¿Cómo sigue la historia de reinvención?

Vale: Empecé a pensar en cosas que me gustaban y comencé a estudiar Decoración de Interiores, me perfeccioné en el rubro de los eventos sociales con Ramiro Arzuaga, yo en ese momento no sabía quién era, porque no conocía nada sobre eventos. Él me abrió las puertas al maravilloso mundo de los eventos, me dió la posibilidad de formar parte en su team de ambientadores y trabajar en la producción de su programa, que aún sale por canal MasChic. El otro día una clienta me dijo: te vi en Maschic en un programa de decoración de eventos.

Caras: ¿También saliste en el programa vos? Estoy sorprendido Vale. ¡Quiero ver fotos!

Vale: jaja si, porque era parte del equipo, entonces teníamos que hacer lo que quería Ramiro, fue una experiencia muy divertida pero no sabía que aún lo seguían pasando porque fue hace varios años.

Caras: ¿Seguis teniendo relación con Ramiro y tus compañeros de eventos?

Vale: Con algunas chicas aún sigo en contacto y con Ramiro cada tanto cruzamos algún mensaje. Tengo una clienta ambientadora y le recomendé hacer sus cursos, porque son muy buenos. Tengo muy lindos recuerdos de esa época.

Caras: Entonces, del cine a los eventos y de los eventos al coaching. ¿Cómo fue esa transición?

Trabajar mi flexibilidad fue la que me ayudó a transitar las cosas de la mejor manera. Antes de la pandemia yo estaba en mi mejor momento en los eventos, ya hacía 5 años que me dedicaba al rubro, tenía un año de mucho trabajo, reservas, señas, era una de las ambientadoras recomendadas de un hotel importante acá de Nordelta y de un año súper prometedor tuve que devolver plata, como muchos ambientadores.

Caras: Lamentablemente la pandemia ha dejado a muchas personas sin sus trabajos y sin sus seres más queridos.

Vale: Fue tremendo para todos. Obligadamente en la cuarentena volví a retomar los estudios de Coaching y luego de obtener la Certificación Internacional comencé a trabajar de Coach de Vida de manera online. Es muy loco como la vida te va poniendo en los lugares que tenés que estar, si la pandemia no hubiera existido seguramente nunca hubiera retomado el Coaching.

Caras: Para la gente que no sabe lo que es el Coaching. ¿Para qué nos podría ayudar y qué es? ¿Podrás explicarlo de manera sencilla Vale?

Vale: El Coaching puede ayudar a las personas a conseguir resultados increíbles en todas las áreas de la vida. Durante el proceso vas a observar de cerca a tus creencias, tomar conciencia de lo que pensás, de lo que te decís a diario y del estado emocional que vivís la mayor parte del tiempo, cosa que parece fácil pero no lo es tanto. Yo como Coach voy guiando a la persona a encontrar respuestas a sus problemas o a lo que quiera trabajar y todo a través de preguntas que le voy a ir haciendo. Un Coach, no es un consultor, no te da consejos, no te dice lo que tenés que hacer, es como ir "pelando la cebolla" hasta llegar al corazón para que la persona pueda ver, escuchar y sentir "el por qué" lo paralizan algunas situaciones. Ayudo a las mujeres (trabajo principalmente con mujeres) a que puedan ser más conscientes y puedan descubrir de dónde viene "eso que se cuentan a ellas mismas" y darles la posibilidad de que ellas solas elijan un nuevo rumbo, cambiando sus acciones y sus pensamientos, diseñando un nuevo destino. Todo lo que necesitan, está dentro de ellas, siempre les dijo eso. La confianza, la actitud, el amor, la disciplina, la voluntad, el valor que realmente tienen, todo está dentro de ellas. Yo las acompaño en el camino de redescubrirse, ayudándolas a sacar lo mejor, lo más profundo y lo más auténtico de ellas mismas. El Coaching me ayudó a trabajar mi confianza, a valorarme más, a dejar de patear las cosas para adelante y a creer en mí. Cambió mi vida por completo, me enseño a sonreir mas.

Caras: ¿Qué reflexión final podrías dejarnos vale?

Vale: Aprender a ser flexibles y adaptarnos a cualquier situación que se presente puede ayudarte a mantener tu visión y tu pasión por lo que haces. Biológicamente el ser humano sufre de NEOFOBIA. Somos resistentes al cambio, nos da miedo lo nuevo, es una función inconsciente, lo raro sería si no nos pasara eso, nuestro cerebro nos quiere cuidar de lo desconocido, por eso es importante prepararnos para el cambio. Tener miedo al cambio es normal, no hay que sentirse apenado por eso. Estoy estudiando Neurosicoeducación, es una ciencia que nos ayuda a educar a nuestra mente, estoy fascinada con la neurociencia y el aporte que me hace para seguir entendiendo el TDAH. Te dije que era inquieta jaja. Estar en un constante aprendizaje es mi leitmotiv, cómo diría una cineasta que escribe su propia historia. Todos tendríamos que estar conscientes de las historias que nos contamos a diario y ser conscientes también que la podemos cambiar, elegir nuestra propia aventura y cambiar el final.

Caras: ¡Gracias Vale! ¿Dónde te ubican para sesiones de Coaching o para participar de los Brunch de Emprendedoras?

Vale: Me pueden seguir en mi cuenta de IG @yosoyvalecosta o escribirme a [email protected] o [email protected]

¡Gracias!

Caras: ¡Gracias a vos Vale!