Renatta Art: “En el arte encontré libertad plena, y una amigable forma de abrazar mis sombras y frustraciones”

Renatta Renatti es una artista plástica de nuestro país reconocida por ser la creadora de diversas piezas y obras distintivas en el mercado actual. Ella se define como una profesional autodidacta, con una búsqueda profunda y constante, donde el arte tiene un rol central dentro de su vida. En esta nota ella nos cuenta más sobre su forma de ver la profesión y los trabajos que ha realizado.

“El arte en mi vida es un espacio de expansión, de entrega, es mi vocación. En él encontré libertad plena, y una amigable forma de abrazar mis sombras y frustraciones. Busco aprender con la experiencia y seguir mi propio camino es el hallazgo de lo desconocido. Por esa razón, experimento con materiales y texturas no convencionales, jugando junto a la pintura e impactando al observador”, resalta Renatta.

¿Cómo sobrellevaste la pandemia?

La pandemia “enjauló” a las personas en sus hogares. Pienso que eso cambio la perspectiva y valoración de muchos acerca de la decoración y armonía de sus ambientes, lo cual, a contraposición de la desafortunada escasez de trabajo en algunos rubros, incremento el mío. Gracias a esta demanda, amplie mi espectro de clientes y mis obras, que recorrieron todo el país en mi nombre.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

La satisfacción es doble y formidable en cada obra: primero, tener la posibilidad de realizarla, lo que me permite entregarme al 100% teniendo la certeza que nadie puede defraudar ni dañarme. Segundo, la emoción de alegría y admiración que veo en cada cliente que adquiere una pieza. Sinceramente esta es una profesión que me da goce y felicidad constante. Siento que soy una privilegiada de poder transitar este camino de expresión absoluta.

Renatta, ¿cuándo es tu próxima exhibición?

Mi próximo evento es del 4 al 14 de diciembre, aunque un poquito lejos, en Singapur, en la prestigiosa galería “1819”. Pase gran parte de la pandemia trabajando en mi última serie “Emerger”, si bien por el COVID no poder estar presencialmente, estoy en contacto constante con el Embajador de Argentina, Mauricio Nine y el Agregado Cultural, Ariel Martins, que me han tratado de maravilla y brindado todo su apoyo.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Se que todavía tengo mucho camino por recorrer y muchas experiencias por vivir, me proyecto conociendo lugares y culturas diferentes donde puedan apreciar mi arte, recorriendo el mundo haciendo lo que más amo.

Para saber más: Instagram: @renattaartista - LinkedIn: Renatta Renatti - Email: [email protected]

Mirá el video de Renatta Art: