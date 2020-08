“Si te sentís diferente no lo resistas, abrazalo. Estás impidiéndole al mundo que conozca tu belleza, y ¿por qué no? al próximo líder de un nuevo movimiento”, dice la Lic. María Florencia Musitani quien, ni bien se recibió de Lic. en Psicología comenzó a trabajar como concurrente en el Hospital Municipal Dr. Diego Thompson en el área de admisión al servicio de Psiquiatría. Tiempo después, abrió su consultorio en la zona de Villa Devoto a la par que comenzó su carrera en el área de selección y RR.HH en empresas IT. “Hoy, me desempeño como Delivery Manager/Business Partner para algunas agencias y empresas, y tengo mis clientes en el área del coaching”, define María Florencia.

- ¿Por qué los define como clientes y no pacientes?

Comencé a llamarlos clientes en lugar de pacientes ya que dejé de centrarme en las técnicas terapéuticas clásicas y empecé a usar la logoterapia, cuyo enfoque es más existencial. Luego terminé usando las herramientas que estoy estudiando en mi formación de coaching (Robbins Madanes Training) que me parecen mucho más efectivas y es el approach que prefiero como profesional.

- ¿Cómo llegó al coaching?

Por mucho tiempo no me hallé en la Psicología, por lo que comencé a explorar distintas disciplinas. Tomé cursos en Neurociencias orientadas a la Educación y también realicé un Certificado en Psicología del Deporte para el Desarrollo de Atletas en la Universidad Siglo 21/ FCB Universitas. Esas herramientas que fui aprendiendo me fueron llevando al coaching, y ahí decidí quedarme. Lo entendí como una forma mucho mas rápida, efectiva y práctica de guiar a las personas para alcanzar sus objetivos o metas y tener una vida más plena.

- ¿Cuál es el rol de coach en ese proceso?

El rol del coach no es decirle lo que tiene que hacer, sino ser una guía en base a las necesidades del cliente. El cerebro es un órgano muy moldeable, se adapta a lo que vos le digas. El tema es que hay que disciplinarlo, ya que fue diseñado para nuestra supervivencia y siempre va a querer llevarnos a la zona de confort, de protección.

Por eso es clave tener una disciplina de nuestras emociones para poder ponernos en el estado emocional que nos de la posibilidad de encarar cada día dando nuestra mejor versión. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es una elección. Uno es quien determina el significado que le va a dar a cada suceso de la vida, a partir de ahí uno marca su destino.

- ¿Cómo organiza las sesiones con su cliente?

Mi servicio es de una sesión por semana, una hora, en la que se trabaja lo que la persona crea que es más urgente. Siempre contextualizamos su día a día y trabajamos en los significados que le da, las palabras que usa, las creencias que tiene sobre cada cosa. Así se puede detectar cuáles son los patrones que lo limitan para alcanzar sus objetivos. Se trabaja en el presente, se contextualiza con el pasado, y se trazan metas como parte de la estrategia que el cliente va a usar. Uno es el único dueño de su propia realidad.

Para contacto : Cel.: (54911) 5657 8922 - Mail: florenciamusitani@gmail.com - IG: lic.mariaflorenciamusitani // Spotify: educa tu cabeza.