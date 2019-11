Rocio Quinteros Vidal: nutrición deportiva y los tips que te ayudarán a mejorar

View this post on Instagram

☀️Con la primavera inauguramos la temporada oficial de ensaladas! 💐 Te dejo esta opción rica y simple para consumir luego de un entrenamiento! ✔️Cubrís Hidratos de Carbono (Fideos) Mínimo 1/4 de la ensaladera ✔️ Proteínas (Pollo) Mínimo 100 grs. ✔️Suma vegetales 🍅 sobre todo hojas verdes, libres! ✔️ Ácido oleico: Palta 🥑No te excedas ya que es muy calórica , consumí de a 1/2 unidad si es chica.