Romeo de Julieta: diseños autóctonos, artesanales y de calidad

Romeo de Julieta nació en octubre del 2017 en la Provincia de Jujuy. Julieta Cardozo sintió la necesidad urgente de cumplir un sueño propio, por lo que decidió crear un mundo donde se componen piezas con historia, vivencia y alma. Hoy charla con Caras y nos cuenta como fue el comienzo de este espacio. “Me animé a materializar lo que se venía generando en mi cabeza. Sabía que era el momento, por lo que decidí dejar mis dos trabajos. Esa misma tarde, en el mesón de mi taller, se empezó a gestar este proyecto”, remarca Julieta quien destaca la intervención de las mujeres que han marcado una huella en su vida: Gloria (abuela), Fernanda (hermana) y Mariela (mamá).

En cuestión de dos meses, la primera colección estaba lista para ser presentada. “Sin tener local propio, el paso a seguir fue hacer un showroom en un café en el centro de Jujuy. En ese momento entendí que era el comienzo de un gran camino, al vender toda la una colección completa”, destaca desde la marca. Hoy casi 3 años después la marca ha tenido un crecimiento exponencial teniendo llegada a lugares que para la dueña eran inimaginables. “El reconocimiento fue increíble y la aceptación de la marca en el mercado es algo que no me deja de sorprender día a día. No fue seguir ninguna fórmula. Fue a base de mucho amor a mi oficio, sacrificio, pero sobre todo creer en lo que hago y ser firme en mis creencias”.

En Romeo de Julieta buscan que te sientas representada en cada prenda, trabajando en la exclusividad de cada una para que te lleves contigo una historia diferente. “Contamos con un gran equipo de trabajo que trabaja con un gran nivel. También agradezco a mi familia que siempre acompaña, apoya y sostiene”.

Cuentan con diseños exclusivos y artesanales. ¿Qué hace a estos productos únicos?

Si, en su totalidad. Cada prenda es única, como cada clienta. Hacemos diseño de autor, son exclusivas, diferenciales y artesanales. Le dedicamos el tiempo para que tenga sello propio y esencia de la marca. El fin es que nuestras clientas se enamoren de su prenda. Son únicos porque tiene un trabajo con materiales autóctonos como: el vellón de oveja intervenido con la técnica de fieltro en telas finas, y bordados artesanales con pedrería, de estilo contemporáneo, atemporal y fresco.

¿A qué público apuntas con tus diseños?

Está hecho para esa mujer libre, moderna, valiente y real. Apuntamos a ella que se anima a usar prendas únicas y de diseño, destacar su alma jovial, fresco y divertido.

Buscamos que se identifiquen con nuestras historias, vivencias y valores. Son estos quienes representan a la mujer real y que no tienen reparo a nada, queremos que se animen al juego de colores, texturas y tipologías.

Todas son bienvenidas al mundo Romeo de Julieta, buscamos destacar lo mejor de cada una.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Infinitas en lo personal. He logrado crecer, aprender y conocer gente creativa que aporta más a mi vivencia. En lo profesional busco nutrir el conocimiento, explorar nuevas culturas y dar a conocer la marca en nuevos lugares y expandir en el mapa nacional e internacional.

La satisfacción está en el crecimiento fugaz y reconocimiento de una clienta feliz. De un fotógrafo emocionado con exponer su arte con una prenda nuestra. Con medios que elogian el trabajo y recorrido propio y sobre todo el infinito orgullo de nuestro equipo de trabajo que avanzamos fuertes, seguras y con ganas de más. Gracias a todo esto creamos Romeo de Julieta a nuestra medida, reglas, valores y a nuestro antojo, con visión firme para seguir conquistando a ellas.

¿Qué es lo que se viene como marca? ¿Como se ven en el futuro?

En primer lugar, ante la demanda fuera de Jujuy, expandirnos en varias provincias y fuertemente en Bs. As. donde tendremos un espacio propio para showroom y atención personalizada. En segundo lugar vamos a lanzar una línea más fuerte de “Ready to Wear” y una línea exclusiva de novias con una propuesta diferente, que hoy por hoy es la identidad de la marca. Son metas a corto plazo.

En el futuro, nos vemos como una marca fuerte con identidad propia a nivel internacional, reinventándonos a toda hora y abrir el abanico de productos. Pero sobre todo siendo fieles a la fusión del diseño exclusivo con el trabajo artesanal.

Para contacto: Romeo de Julieta - Bajo la Viña Av. Ricardo Balbin 1483 // Cel.: + 54 9 388 5070080.

Staff: Indumentaria - Julieta Cardozo @romeodejulieta // Fotógrafo - Damian Arcuri @damianarcuri // Modelo - Clemence Blain - @clemence.blain // Make up - Guillermina Pasin @guillerminapasin // Peinado - Nicole Soruco @nikki.soru.d // Accesorios - Endogena por Andrea Quiroga @endogena.poran.