Romina de HipnoCoach: Transformación y Sanación a Través de la Hipnosis

CREDITO CARAS

Romina comenzó su carrera como Licenciada en Sociología y con un MBA, pero una crisis personal la llevó a una transformación profunda. Su formación en Coaching Ontológico le reveló el impacto de la Programación Neurolingüística (PNL) y la hipnosis, demostrando el poder del subconsciente para generar cambios duraderos. La hipnosis se convirtió en el núcleo de su práctica, permitiéndole guiar a sus clientes hacia resultados más profundos.

Certificada como HipnoCoach, Romina combina Coaching Estratégico con Hipnosis para ofrecer un enfoque integrador. Además, utiliza la tecnología PLPT, desarrollada por su mentora Nargiz Neumann-Sander, para lograr mejoras sustanciales en la vida de sus clientes.

Uno de los casos más significativos que ha tenido con hipnosis regresiva involucró a una cliente con baja autoestima y sensación de estar perdida. Durante la sesión, la cliente revivió un momento en el vientre materno, donde se sintió desplazada por su hermana gemela, más fuerte y dominante. Al transformar esta experiencia, comprendió que su percepción de no tener un lugar era errónea, y reconoció su valor y propósito únicos. Este cambio profundo le permitió conectar con su autoestima, encontrar una dirección en su vida y empezar a brillar, transformando su sentido de pertenencia y propósito.

La Hipnosis Ericksoniana es otro pilar en la práctica de Romina. Este enfoque suave y personalizado guía al cliente hacia su interior para descubrir nuevas formas de enfrentar desafíos. A diferencia de la hipnosis tradicional, no impone ideas, sino que utiliza relajación, historias y metáforas para despertar curiosidad y reflexión. Sus beneficios incluyen la reducción del estrés, el aprendizaje, la mejora en el rendimiento deportivo, el control del dolor y el cambio de hábitos.

En su enfoque terapéutico, Romina también explora las vidas pasadas como una herramienta útil para sanar y liberar problemas que no tienen una causa evidente en la vida actual. Las utiliza en casos específicos, cuando otros métodos no han funcionado o cuando el cliente tiene una conexión particular con estos temas. Explorar vidas pasadas no solo brinda respuestas, sino que facilita la sanación y liberación necesarias para avanzar con claridad y propósito.

Romina es un ejemplo de cómo la integración de diversas técnicas terapéuticas puede llevar a una transformación profunda y duradera, ayudando a sus clientes a alcanzar su máximo potencial.

Contacto:

Instagram: @romyhipnocoach

WhatsApp: +54 9 1126628935