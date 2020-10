Rouse Arey: una experiencia cosmética que te brinda lo mejor

Gabriela Bertero es farmacéutica, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y directora de Rouse Arey cosmética + natural. Especializada en formulas cosméticas se ha desempeñado como cosmetóloga y cosmiatra, aplicando una gran diversidad de conocimientos en su espacio. Hoy ella charla con Caras y nos cuenta sobre cómo ha sido este trayecto hasta la actualidad. “Rouse Arey nació hace 12 años como un hobby personal debido a que me gustaban los productos cosméticos naturales y en el mercado no había. Ese fue el motivo, por el que comencé a elaborar distintos tipos de productos, los cuales comenzaron a tener muy buena aceptación por parte de las profesionales, cosmetólogas y cosmiatras que comenzaron a probarlos. A medida que compraban un producto, me pedían otro y así se fue ampliando la cantidad de fórmulas que elaboraba”, destaca la emprendedora.

Desde la marca han ido creciendo exponencialmente, tanto en calidad como en servicio y así lo detallan. “Hoy en día contamos con distribuidoras de la línea Rouse Arey a nivel de todo el país y estamos en un periodo de crecimiento constante. Nuestra finalidad es seguir satisfaciendo al mercado con productos innovadores y con resultados a corto plazo”, afirman.

¿Qué productos cosméticos tienen a disposición?

Tenemos productos para tratamientos faciales, para distintos biotipos de piel y edad. También contamos con productos para tratamientos corporales, para utilizar con o sin aparatología. A ello, le sumamos una completa línea holística y productos específicos para equipos de última generación.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Nuestro diferencial en el mercado es que elaboramos productos con bases más naturales afines a la piel, como son las ceramidas. Para nosotros es tan importante la base de los productos como los principios activos naturales y biológicos que incorporamos en la formulación. De esta forma obtenemos una mayor penetración por parte del producto.

Por esa razón, no trabajamos con siliconas o cualquier otro ingrediente químico que no aporte beneficios a la piel. Cada fórmula cosmética es muy ortomolecular porque cubre los requerimientos nutricionales de esta. Apuntamos a darle a la piel todos los micronutrientes que necesita para autorepararse. Incorporamos neuro cosméticos, vitaminas, oligoelementos y aceites naturales. Nuestras delicadas texturas y finos aromas le dan un toque especial y único a cada producto. El tratamiento revolucionario que da excelentes resultados, dentro de las terapias antiage, es la Revitalización Biológica con PEPTONAS de Rouse Arey.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

Actualmente, debido al cambio en el estilo de vida más saludable, el público cada vez está más hiper informado, es más exigente en la calidad del producto y procedencia de la materia prima.

Rouse Arey acompaña las tendencias del mercado que son :

Productos antipolución;

multifuncionales

Superfood.

Aromas frutales.

Prebióticos.

La cosmética personalizada o customizada.

Ha crecido la demanda de productos naturales, pero también el consumidor demanda productos sostenibles y sustentables, amigables con el medio ambiente. Las razones de estas preferencias están alineadas principalmente con los valores y preocupaciones actuales de un consumidor con más conciencia ecológica.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

En Rouse Arey nuestra prioridad es la atención permanente de las distribuidoras y profesionales de la estética, a quienes les brindamos capacitaciones permanentes, y les aportamos todo lo necesario para hacer conocer la marca. Creamos un vínculo de confianza y queremos que la experiencia de trabajar con nosotros sea muy placentera. Trabajamos en equipo con las distribuidoras de distintos puntos del país a las cuales les abrimos redes sociales como Facebook, Instagram. Además, les proveemos del material digital para la difusión y realizamos vivos para mantener informado a todas las profesionales.

¿Que han aprendido en este tiempo de profesión?

Hemos aprendido a escuchar y ver lo que la profesional necesita a la hora de realizar un tratamiento. Estar atentos a las tendencias del mercado y ser pioneros e innovadores en una industria que exige constantes cambios.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

La mayor satisfacción es saber que muchas profesionales logran una independencia económica vendiendo nuestra línea. Que cada vez son más las que quieren sumarse porque ven los resultados en los tratamientos. Y que nuestra línea sea recomendada de profesional a profesional.

Datos de contacto: WhatsApp: 3516523647 - Tel: 0351-4714902 - Facebook: Rouse Arey Casa Central Córdoba - Instagram: Rouse Arey Cosmética - Web: www.rousearey.com.