Sacerdotisa, Tienda Mágica

CREDITO CARAS

Elizabeth, ¿cómo surge Sacerdotisa y la "Tienda Mágica"?

Desde chica tuve interés por la moda, es así que decidí estudiar Diseño de Indumentaria en el 2008. Desde entonces tuve varios proyectos en los cuales me encargaba del diseño y la confección de las prendas, enfocándome en las tendencias de cada temporada, pero no lograba que funcionaran. Con el tiempo observé que mi interés no era la moda, sino poder transmitir algo a través de ella. Ya no quería confeccionar prendas que podían encontrarse en cualquier tienda de ropa, quería hacer algo diferente y que me identificara.

En 2018 dejé a un lado la máquina de coser y me puse a garabatear sin tener el más mínimo conocimiento en dibujo o ilustración. Me inspiré en temas que me apasionaban desde siempre como lo esotérico, la ufologia y la espiritualidad y surgieron un montón de imágenes que transmitían lo que buscaba. En 2019 me "tiré a la pileta" con las primeras remeras de Sacerdotisa con mis dibujos estampados.

¿Cómo fue dejar de coser para introducirte en el mundo de la ilustración?

Dibujar surge como una actividad "anti-estrés". Mis proyectos no funcionaban, no me iba bien vendiendo ropa y buscaba relajarme porque me sentía muy frustrada. Con el tiempo descubrí que no solo disfrutaba dibujar, sino que también me gustaba el resultado.

¿En qué te inspiras para realizar tus ilustraciones?

Al principio me inspiré en series y películas que veía junto a mis hermanos desde que éramos chicos, como Los expedientes secretos X y el canal Infinito en el cual todos sus programas abordaban temas esotéricos y espirituales. Desde muy joven estos temas me llamaban la atención. En la actualidad busco inspiración en libros, mazos de tarot, entre otras cosas.

¿Por qué el nombre “Sacerdotisa”?

Hace años aprendí a leer el tarot y me enamoré por completo de él. Decidí llamarle "Sacerdotisa" a mi emprendimiento porque es mi carta favorita.

¿Tenes algún consejo para las personas que quieren empezar a emprender?

Que apuesten siempre a lo que les apasiona y que jamás bajen los brazos.

¿Dónde podemos encontrar tu trabajo?

Actualmente estoy en Instagram como @St.sacerdotisa. A su vez, tengo una tienda online, www.sacerdotisa.com.ar donde pueden encontrar variedad de productos que van desde indumentaria hasta tazas y cuadernos.