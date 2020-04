Sahi: snacks saludables de producción artesanal

View this post on Instagram

Los 🅢🅝🅐🅒🅚🅢 🅢🅐🅛🅤🅓🅐🅑🅛🅔🅢 son pequeñas porciones de alimentos que nos nutren entre comidas y traen los siguientes beneficios. . PESO. Contribuye a evitar subidas de peso por dos razones principales. Por un lado, comer cada 2-3hs mantiene activo el metabolismo. Por otro, es mas facil resistir chatarra cuando no dejas que ataque el hambre. . DISFRUTE. Los snacks son una forma de poder disfrutar de antojos en pequeñas porciones, sin excederte. . NUTRIENTES. Lo que picoteas entre comidas equivale a 25% de las calorías que ingerís por día. Es clave que no te llenes de calorías vacías como facturas, sino snacks que te nutran con vitaminas, minerales, fibra, proteína y grasas saludables que necesita tu cuerpo. . ENERGÍA Y HUMOR. La comida regula nuestro azúcar en sangre lo cual afecta mucho nuestro nivel de energía y humor. Cuanto mejor la calidad del alimento, más estable nuestro nivel de azúcar y nosotros mismos. . Encontrá diferentes opciones en nuestra tienda www.sahisaludable.com . . . . #sahisaludablenqn #neuquencapital #deliverysaludable #SomosSahi #niños #obesidadinfantil #nutricion #habitossaludables #alimentacionconsciente #alimentacionemocional