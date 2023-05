SAMOYEDOS. LA ESTRELLA BLANCA DEL ÁRTICO. EL PERRO DE LA SONRISA

CREDITO CARAS

En esta oportunidad tenemos el agrado de hablar de una raza que nos acompaña, no hace tanto tiempo. Es nuestra última incorporación al plantel de DURBAN DOGS. LA RAZA SAMOYEDO. La estrella blanca del Ártico, el perro de la Sonrisa. Con quien compartimos la vida, y nos sorprende a diario… a quienes hemos aprendido a amar, y a consentir… una de las razas más hermosas, llamativas por su magnífico manto blanco inmaculado… ¡y su afable sonrisa!

Y además, nos brindó la maravillosa experiencia de tener en nuestro plantel a Kasper un macho que ya a sus 2 años ha ganado 6 títulos. Y es el

• JÓVEN CAMPEÓN ARGENTINO

• CAMPEÓN ARGENTINO

• GRAN CAMPEÓN ARGENTINO

• CAMPEÓN URUGUAYO

• CAMPEÓN LATINOAMERICANO

• CAMPEÓN INTERNACIONAL

Y KATRINE nuestra hembra con el TÍTULO DE JOVEN CAMPEONA ARGENTINA, con quienes en breve esperamos tener una ola blanca ártica de bebes, caminando por la casa…

Y en esta edición, tenemos una invitada de lujo…la sra. LILIANA RODRIGUEZ, quien es criadora , expositora, y experimentada conocedora de la raza SAMOYEDO. Palabra más que autorizada para hablar, y aprender de nuestros SAMY’S.

Quien también nos compartirá su experiencia sobre el MUSHING, que es la actividad, (hoy deporte) basada en el transporte, con perros. Perros de tiro, o de trineo. Entre los cuales se encuentran obviamente los samoyedos, los siberian husky, Alaskan malamute. Entre Los más conocidos.

RESEÑA HISTÓRICA:

País de origen : Rusia, Siberia

Es una de las razas más antiguas del mundo. Se sabe que el samoyedo apareció hace más de 3000 años, o al menos una versión más antigua de la actual

Ubicado Dentro del grupo V perros tipo spitz, o primitivos, (agrupados por la FCI. FEDERACIÓN CINOLÓGICA INTERNACIONAL)

Tanto el orígen del nombre, como la historia de la raza Samoyedo, están ligados a la tribu que los creó y domesticó: la tribu de los Samoyedos, un pueblo nómade originario de las zonas más inhóspitas de Siberia durante el siglo XIV. Estos canes tiraban de trineos y eran de gran ayuda para el hombre gracias a su constitución robusta heredada del GRAN LOBO DEL NORTE.

Estos perros, eran utilizados para acompañar a los cazadores, pastorear a los renos y tirar de los trineos entre las montañas, aunque por supuesto, también se destacaron como excelentes perros de compañía. Compartían lecho con los humanos, dentro de sus tolderías

para dotarlos de calor debido a su gran y basto pelaje, Pasaban todo el tiempo junto a ellos, por lo que llegaban a crear auténticos vínculos familiares

Los samoyedos fueron utilizados en la mayoría de las expediciones al POLO NORTE, de la mano de exploradores del Ártico como Nansen y Amundsen, quienes valoraron inmensamente su fortaleza, y su capacidad como perro de tiro. Luego su fama y popularidad, rápidamente se extendió al resto de Europa

TEMPERAMENTO Y CARÁCTER

Volvemos a repetir la diferencia entre temperamento y carácter. El TEMPERAMENTO es lo que trae genéticamente la raza, el ejemplar, y CARÁCTER, es TEMPERAMENTO + MEDIO AMBIENTE.

TEMPERAMENTO :

EL SAMOYEDO ES NETAMENTE UN PERRO DE TRABAJO. AMA TRABAJAR, COMPLACER, Y EJERCITARSE

Vivaz, inteligente, juguetón, cariñoso, sociable, extrovertido, amigable con personas y con sus congéneres, leal.

Lamentablemente no será un buen guardián, por su simpatía, pero si un buen perro ALERTA

EL CARÁCTER DEL SAMOYEDO:

Es sin duda su carácter, (junto a su belleza) lo que lo hace tan admirable.

Los samoyedos podría decir, tienen un Plus, una conexión que hace que podamos entrar en su interior. Y ellos obviamente en el nuestro.

Son graciosos, cariñosos, siempre pendientes de su manada humana, atentos a todos los movimientos, los ruidos, conocen la rutina.

Son inteligentes, por encima de la media de sus congéneres, por lo tanto es bueno mantener su mente ejercitada y evitar que se aburra. Muy fáciles de adiestrar. Aprenden rápido.

Aman el aire libre, sentirse libres.

Se puede percibir… que su espíritu es libre, creo que en su interior… llevan esa Siberia… que los hizo tan especiales…

Son en extremo cariñosos, son muy pegados, a su familia, necesitan ese contacto, tanto físico, como visual, ver, escuchar a su familia, e interactuar con ellos, saben expresarse a través de sonidos, son lo que yo digo… “conversadores”. Muy insistentes a la hora de los reclamos, ya se de comida o mimos. Disfrutan estar dentro de la casa. Son familieros.

Es alegre, intrépido, elegante y agraciado, ágil, fuerte, curioso, un explorador por naturaleza, y será un incansable compañero para los niños de la casa, estando también alerta por cualquier anormalidad

ASPECTO FISICO:

El aspecto del samoyedo es UNICO, por su elegancia, su contextura física, su belleza, su manto blanco impecable, lo hacen inigualable.

Se trata de un animal de tamaño mediano, resistente y fuerte, que llama la atención por su espectacular belleza. Otra de las cosas que lo caracteriza y lo que da una idea de su temperamento. Es su sonrisa, por la forma de sus belfos, y como Los lleva, esboza una sonrisa, literalmente SONRÍE. POR ESO ES CONOCIDO COMO EL PERRO DE LA SONRISA. Y esto le da una expresión muy amena, amigable, tierna. Un osito blanco de peluche

Además, es un perro muy bien proporcionado y ágil, que siempre está preparado para dejar salir toda su energía

El manto del samoyedo es doble (como muchos otros perros nórdicos). La capa interna, corta y esponjosa, llamada también lanilla o sub pelo, la externa está formada por un pelo más largo, recto y un tanto mas áspero al tacto. Y es la que da volúmen. Muda el pelo 2 veces al año. Para primavera y otoño.

Nunca se debe rasurar o pelar su manto, el pelo funciona como TERMOREGULADOR, como aislante, tanto del frío como del calor, del sol , la lluvia, el viento. Si se pela se le estará haciendo un daño irreparable. Puesto que se dejará al animal sin su protección natural. El pelo del samoyedo, que se cae, o muda, se ha utilizado en ocasiones para hacer tejidos, pues es hipoalergénico y la textura muy similar a la angora

Requiere de 1 baño mensual, si cepillado semanal. Para evitar que se anude. No hay que entrar en pánico, al ver su bello manto, un cepillado semanal hará que se mantenga el pelo aireado, y desenrredado . Son limpios por naturaleza, no tienen olores desagradables, y el tipo de pelo que poseen hace que no se ensucien. El agua no penetra con facilidad.

La longitud del pelaje es mayor alrededor del cuello; rodeándo la cabeza, forma un vistoso collar; la parte interna de las orejas está bien cubierta de pelo y en la parte posterior de los muslos el pelo es muy abundante, formando una especie de pantalón. El pelo protege también los espacios entre los dedos, FUNCIONANDO COMO UNA ESPECIE DE RAQUETA, PARA PODER DEAMBULAR EN LA NIEVE. Evitando que se formen bolas de nieve

Esta distribución del pelaje obedece a aspectos funcionales, y no estéticos, ya que, por ejemplo, si dormían a la intemperie en medio de la nieve, lo hacían ovillándose, y cubriendo sus fosas nasales y ojos con su cola (muy peluda) para mantener el aire caliente en sus pulmones; de igual manera el pelo en el interior de las orejas protege los oídos de las ventiscas, evitando así que entrara la nieve. Las extremidades son relativamente largas para evitar que el abdomen del perro estuviera en contacto con el hielo y la nieve mientras andaba.

Siempre de huesos fornidos, fuertes, una pechera ancha, y muy buenas angulaciones posteriores para poder realizar una tracción trasera correcta, a la hora de tirar trineos, su función por excelencia y la más predilecta

La cabeza en forma de cuña, proporcionada con el cuerpo. La nariz es negra, pero puede perder parcialmente el pigmento en ciertas épocas del año, en lo que se conoce como “nariz de invierno”. Los ojos son de forma almendrada, disposición oblicua y color pardo oscuro.

Bien delineados en negro. Las orejas son erguidas, triangulares, gruesas y redondeadas en las puntas.

El cuerpo es un poco más largo que alto. El pecho es amplio, profundo y largo. La cola es de inserción alta. En reposo puede estar colgando, (llegando hasta el corvejón) pero cuando el perro está activo la lleva doblada sobre la espalda o a un costado

Es necesario chequear sus caderas, y codos. Para evitar displasia. Proporcionarle buen alimento, pueden tender a la obesidad. Sobre todo si no se les proporciona ejercicio.

ACTIVIDAD

Es una raza que necesita, disfruta, la actividad al aire libre, paseos en compañía de su amo en bicicleta, salida con los niños, a la plaza, verán un perro Feliz si lo incluyen en salidas familiares.

Los SAMY'S SON PERROS FELICES NATURALMENTE.

HARAN FELICES A QUIENES LOS ELIJAN PARA COMPARTIR SU VIDA, SIN NINGUNA DUDA.

En una charla de café… compartiendo nuestro amor por la raza, tratando de absorber de su experiencia surgió… nuestra ENTREVISTA A LA SRA LILIANA RODRIGUEZ Criadero BEAST SHADOW

DURBAN DOGS: ¿LILI, como fue que empezaste con la raza Samoyedo?

LILIANA: En casa teníamos una Siberian Husky. En realidad, no fue planeado, fue cuidando a un perro de unos amigos,… que se iban de viaje… y me dijeron… que les cuidara a su perro… UN SAMOYEDO, yo no estaba muy al tanto de la raza, pero me enamoré de él. SHADOW. Por

esas cosas de la vida, Shadow se quedó con nosotros, y allí arrancó mi vida con los SAMY’S. En el año 1995.

DURBAN DOGS: ¿ Y como fue el inicio en tu largo y exitoso camino de las pistas? O sea las exposiciones?

LILIANA: Como te dije, sin saber demasiado y por recomendación de nuestro veterinario, al ver a SHADOW, empezamos a ir a las exposiciones, Obteniendo rápidamente excelentes resultados, SHADOW se consagró Campeón Argentino, Gran Campeón Argentino, ganador de Américas y el caribe… etc

DD: Cómo avanzó entonces la historia?

LILIANA: Fueron ingresando a nuestro plantel más ejemplares de SAMY’S. Entre ellos, THAIDA, SHULKA, FRIDA , DORIS. Pero, yo necesitaba saber más, adquirir conocimiento de los mejores

Por eso en 2003 comencé a trasladarme a Canadá y EE.UU a ver exposiciones nacionales de SAMOYEDOS. PERO SOLO PODIA PRESENCIAR. NO PODIA SER MIEMBRO DEL CLUB MUNDIAL DEL SAMOYEDO, ni participar

DD: Por qué LILI?

LILIANA: porque para poder ser miembro de ese prestigioso CLUB. Debía al menos tener algún título mundial. Si bien tenía títulos internacionales, ganados por varios de mis perros,

no eran suficientes para ser MIEMBRO DEL CLUB MUNDIAL DEL SAMOYEDO, son reglamentaciones.

DD: Entonces, pudiste sortear este obstáculo?

LILIANA: Con FRIDA, NUESTRA SAMOYEDO, PUDIMOS LOGRAR UN TITULO MUNDIAL, EN 2005. Con toda la alegría, y la emoción de ver a nuestra perra campeona MUNDIAL, entonces allí se logró obtener la membresía del CLUB MUNDIAL DEL SAMOYEDO! Absolutamente feliz!

DD: Y porque tu interés en pertenecer al CLUB?

LILIANA: Porque esa sería mi puerta de entrada a los Mejores criadores del mundo. Así podría darme a conocer. Adquirir ejemplares de mayor calidad aún. E intercambiar experiencia. Y conocimiento, participar, en esas competencias de tanto prestigio. Con mis ejemplares.

DD: Entonces allí se abrió una puerta muy grande en cuanto a la importación de perros del exterior?

LILIANA: Si por supuesto. Tal es así que allí pude incorporar 3 perros importados del criadero VANDEBILTS, a nuestro plantel, JACKO, KVIK y UMMA. Y con UMMA, Obtuvimos varios titulos, ganó el ranking como mejor de raza. Incluso se me permitió criar con el nombre de VANDERBILTS, asociado a BEAST SHADOW. O sea a mi afijo. Cosa que no era nada común. Y menos con criadores de la talla de ellos, conocidos a nivel mundial, para mi fue un lujo, un placer, que hasta el día de hoy recordarlo, me parece increíble.

DD: Y cual entonces fue tu siguiente objetivo?

LILIANA : Criar ya más a gran escala. Pero había que solucionar algunos temas DD: Me imagino, pero contame, cuales temas?

LILIANA: El espacio físico geográfico, vehículo, con el que trasladarse con tantos animales, así que compramos una quinta de 5000 metros, de un auto pasamos a una camioneta, y ya desde el 2001, al 2012 en casa había cerca de 50 samoyedos. Incorporamos obviamente trabajadores en forma permanente, handlers. Entrenadores. En fin una vida entera dedicada a los samoyedos. Criamos siempre priorizando el respeto, el bienestar, haciéndolo con responsabilidad. Y por sobre todas las cosas, Con amor.

DD: Y como fue tus inicios con el MUSHING?

LILIANA: Por una iniciativa de la mano de la FEDERACION CINOLOGICA ARGENTINA, el Sr Martinez me sugirió para la Exposición Nuestros Perros, que se hacía por primera vez junto con Nuestros Caballos en La rural, hacer una muestra de esta actividad, y la verdad me encantó la idea, allí me puse en contacto con Javier Rodriguez, que ya había realizado esta actividad hacia algunos años atrás, en la costa. Así que nos reunimos, empezamos a planificar, y a soñar con el MUSHING

DD: Y que es el MUSHING?

: El MUSHING ES UNA FORMA DE TRANSPORTE, Nórdica, Deslizándose con un trineo provisto de patines o esquís sobre el hielo o la nieve. Donde los perros son utilizados como fuerza motriz.

Los orígenes del trineo con perros de tiro, provienen de los habitantes de los pueblos cercanos al Polo Norte. Utilizaban a los perros como animales de transporte y medio de locomoción.

Pero hoy en día es un DEPORTE. YA MUY POPULAR

DD: Y mucha gente se debe estar preguntando en este momento, si esto no es MALTRATO ANIMAL? Que ahora está tan arraigado. Y se visualiza, y también se confunde un poco, porque muchas cosas hoy se tildan de maltrato

LILIANA: Nunca puede ser maltrato, una actividad que para el perro es natural. Y está dentro de su función.

DD: Volvemos a hablar de la FUNCIONALIDAD, Cada raza tiene su funcionalidad, desde la antigüedad, para la que fue creada, y es imprescindible que la conozcamos, así como hay perros sabuesos, perros de recobro, velocistas. Pastores, Hay perros de tiro….

Y es algo que hacen naturalmente. Es increíble que hasta la fisionomía del animal está diseñada para esa actividad, como por ejemplo el Terranova, perro de rescate y salvamento en agua, por excelencia. Sus manos y patas palmeadas. Para nadar .

Y así miles de ejemplos que nos hacen ver que los perros son seres funcionales, y que tienen naturalmente ese instinto.

LILIANA: Es increíble ver como se transformaban, apenas se les colocaba el arnés. Y se los iba colocando en sus posiciones, la alegría, la energía, que transmitían, se ponían literalmente en función TRABAJADORES. Expectantes, a la espera de la orden de salida. Emocionante.

DD: Y como es la distribución, de los perros!?

LILIANA: Siempre son números impares. Los perros deben ir atados con un arnés a lo largo de una acuerda y pueden ocupar diferentes posiciones. Cada perro según las habilidades y características que tienen se colocan en un lugar

El musher, que es el guía, sube en el trineo, es el encargado de conocer cuales son las aptitudes de cada animal para poder asignarles la posición correcta.

Los perros que van en primer lugar son los líderes (lead). Ayudan a mantener el orden y los comandos que el musher le manda, establecen el ritmo y se aseguran que todos vayan en la dirección correcta. Estos perros se caracterizan por ser ágiles, despiertos, con carácter y buena capacidad auditiva para escuchar y obedecer las órdenes.

Los perros que van en segunda línea (swing dogs) corren detrás de los líderes. Perros de apoyo Son los responsables de hacer girar al equipo, ayudando a conducir el trineo.

Detrás de los swin dogs, encontramos los perros de equipo (team dogs). Proporcionan el músculo. Su función es seguir tirando hasta que es hora de detenerse.

Y por último, en la última fila justo delante del musher, están los perros rueda (wheel dogs). Tienen el trabajo más exigente físicamente y son la potencia del equipo. Son los perros más fuertes ya que tienen que cargar con todo el peso del trineo.

Así parece difícil, pero increíblemente ellos saben su sitio, y se complementan perfectamente, haciendo funcionar cada engranaje de esa maquinaria, asombrosa

DD: Y como logran mantener el ritmo.?

LILIANA: van al trote, perfecto, al mismo ritmo todos, siguiendo las indicaciones de giro, y van frenando cuando se les va indicando. Luego al llegar al final de la travesía, se descansa,

se les proporciona agua, y con estacas, cada cual tiene la suya, se los ubica en un lugar con sombra, a resguardo para que descansen y repongan energía.

DD: Y así, la aventura va llegando al final, igual que nuestra entrevista…por último como viviste esta experiencia?

LILIANA: Una experiencia que nunca en mi vida imaginé.

Con total satisfacción, disfrute, ver la unión y el entendimiento entre los perros, la simbiosis que lograron entre ellos y conmigo, un binomio increíblemente perfecto. Libertad.

Y así concluimos esta nota, agradecidos a Liliana Rodriguez por mostrarnos esta hermosa faceta deportiva, y admirable de una raza que sin duda, es mucho más que solo belleza. Como dice nuestro eslogan “ PERROS CON ESPÍRITU, RAZAS QUE CUENTAN UNA HISTORIA “ nos encontramos en la próxima edición.

