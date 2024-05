"Sana Mi Alma": La Luz de María Belén en el Camino de la Sanación

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la idea detrás de "Sana mi alma"?

La semilla de "Sana mi alma" germinó en el terreno fértil de mi propia experiencia. A los 14 años, perdí a mi hermana mayor en un trágico accidente y, apenas unas semanas antes del aniversario de su partida, también mi padre partió. Fue un doble golpe que me llevó a explorar el dolor y la pérdida de una manera profunda. En ese proceso de duelo y búsqueda de respuestas, nació la necesidad de crear un espacio donde el amor y la empatía fueran la guía para sanar no solo mi propia alma, sino también las de aquellos que buscan comprensión y apoyo en tiempos difíciles.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece "Sana mi alma"?

“Sana mi alma” ofrece una variedad de herramientas para el bienestar y la sanación. Estas incluyen constelaciones familiares (tanto presenciales como en línea, en grupos o de forma individual), coaching, limpiezas y armonización energética, reiki, terapia de regresión a vidas pasadas, numerología y el péndulo hebreo, entre otras.



¿Cuál es tu visión para el futuro de “Sana mi alma” a mediano plazo?

Visualizo a “Sana mi alma” como un espacio en constante crecimiento, donde las herramientas de acompañamiento, empatía y escucha activa son fundamentales. Respeto mis procesos y avanzo un día a la vez, un paso a la vez, confiando en que estoy haciendo lo correcto.

¿Qué aspectos te destacan o diferencian de otros?

Aprendí que la competencia y las comparaciones pueden generar malestar. Por eso, he creado un espacio donde prevalece la empatía, la escucha activa, el respeto y la comodidad. Cuando alguien entra a mi consultorio, quiero que se sienta cómodo y relajado antes de comenzar a sanar juntos. Cada encuentro es un reencuentro, y con cada persona que cruzamos en la vida, aprendemos y sanamos en conjunto.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Aunque pueda sonar cliché, no cambiaría nada. He llorado y me he frustrado en este camino, pero aprendí a aceptar todo tal como es. Respeto mis tiempos y valoro cada pequeño paso en mi proceso. Hoy, “Sana mi Alma” soy yo, y todos los que han pasado por mi espacio me inspiran. Detrás de cada logro, hay tiempo, compromiso y dedicación. La energía también desempeña un papel importante, pero es el esfuerzo constante lo que marca la diferencia.

