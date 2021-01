Sebastián Koroch: "El dólar no es la única salvación para los argentinos"

Luego de irrumpir en los medios en el 2020 hablando de economía con Pampita, quisimos hablar con el especialista Sebastián Koroch acerca de lo que nos depara este nuevo año 2021, con el condimento extra de la continuación de la pandemia, tortura que muchos creían iba a finalizar con el cambio de año (y suerte).

- Seba, si mal no recuerdo dijiste que el dólar tendía a la suba. Pero de aquel momento al día de hoy, se ha mantenido estable. ¿Qué es lo que pasa?

- Sigo sosteniendo aquella opinión, ya que como he dicho anteriormente, se han aplicado políticas monetarias cortoplacistas como es la liquidación millonaria de bonos del tesoro nacional, sumado a que a fin de año los individuos precisan de pesos para afrontar los gastos de las fiestas y vacaciones, y las empresas precisan de la misma moneda para afrontar los pagos de aguinaldos, bonos, regalos de fin de año, etc. No he visto aún que se implementen políticas económicas y productivas (no sólo monetarias), que permitan el fortalecimiento y desarrollo de la generación de valor nacional de cara al mundo para un mayor ingreso de dólares.

- Dejaste en claro que no querías dar datos ya que no era tu función. Pero ya que estamos en confianza… ¿A cuánto va a estar el dólar en 2021?

- Ni el ministro de economía lo sabe con exactitud, pero si quieren tener las previsiones privadas más acertadas (y por lo que se guían la mayoría de las empresas para sus presupuestos futuros), deberían guiarse por el cierre de moneda que elabora el mercado rofex (que es donde se negocian los contratos de dólar futuro). Ahí podrán ver las previsiones para todos los meses del año. Igual me gustaría marcar que a pesar de que estemos obsesionados (y con justa razón) con el dólar, éste no es la única salvación para los argentinos.

- ¿Por qué decís eso?

- Por varias razones. Primero, el dólar también puede devaluarse (no sólo el peso se devalúa). Hay otras monedas que pueden ganarle posición a éste. Por ejemplo, actualmente el 20% de los dólares que hay en circulación en todo el mundo fueron fabricados el último año. ¿Les suena esta historia? ¡Claro que sí! En Argentina lo vivimos seguido: cuando la economía no puede absorber toda la moneda emitida, se genera inflación, y consecuente y gradualmente se produce la devaluación. Fruto de las medidas económicas paliativas contra el Covid, Estados Unidos está transitando esta situación. En segundo lugar, cabe aclarar que el dólar no es el único instrumento financiero. De hecho hay muchos otros para protegernos de la devaluación y más aún teniendo en cuenta lo que mencioné anteriormente, que se podría ver empeorado con los 1.9 billones de dólares que tiene pensado desembolsar Joe Biden como estímulo económico.

- ¿Y cuáles serían esos otros instrumentos que mencionás?

- Según el grado de aversión al riesgo que tengan los ahorristas/inversores, hay distintos tipos. Los más conservadores y conocidos son los plazos fijos, fondos comunes de inversión, y compras de bonos del tesoro nacional o de empresas (más conocidas como obligaciones negociables). Pero la realidad es que todos estos no han sido ganadores durante la pandemia ya que estuvieron sujetos al peso. Un plazo fijo en dólares es lo único que quedaría exento de ello, pero la rentabilidad es bajísima (0,5% anual aproximadamente). Si tuviera que nombrar a los triunfadores del Covid, les aconsejaría los siguientes: acciones de empresas extranjeras (ya que cotizan en dólares eliminando el riesgo argentino) y se operan vía CEDEARs.

Otra opción interesante ha sido el oro, que nadie imaginaba resultaría ganador. También tenemos a los bonos del tesoro de EEUU protegidos de la inflación (los Treasury Inflation-Protected Securities, los cuales pueden ser adquiridos a través del ETF TIP).

Y por último, no podemos dejar de hacer alusión a las criptomonedas, que a pesar de su inestabilidad y volatilidad, han representado grandes ganancias para muchos inversores. Pero acerca de éstas últimas, no quisiera dejar de remarcar que hay opiniones encontradas, ya que algunos magnates como Warren Buffet no confían en las susodichas ya que consideran que no generan ningún tipo de valor. No es extraño que sus valores caigan o suban estrepitosamente de un día para otro.

Datos de contacto: Instagram: @sebakoroch - Linkedin: Seba Koroch