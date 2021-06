SEEDSmamá: precursoras en la creación de prendas para embarazadas

Magdalena y Gabriela son las creadoras de SEEDSmamá, una marca de ropa diseñada para la embarazada que quiere sentirse cómoda y canchera a la vez. Ellas son madre e hija y decidieron en el 2017 llevar a cabo su proyecto personal. Hoy conversamos con ellas en esta entrevista, donde nos cuentan más acerca de su historia y sobre los distintos looks que tienen a disposición.

“Nuestras prendas se adaptan perfectamente a las diferentes etapas del embarazo, para que ellas no sientan que la panza es un impedimento a la hora de vestirse. Ofrecemos un look canchero, fácil de combinar y con gran adaptabilidad tanto para el día como para la noche”, destacan las emprendedoras quien hace dos años incorporaron prendas de lactancia para que “la mamá pueda sentirse segura y cuidada en esta etapa única”.

¿Cómo fueron sus orígenes?

Podemos decir con orgullo que ésta es una empresa familiar. Magdalena es arquitecta y yo, Gabriela, Traductora de Inglés.

Magdalena venía trabajando en un estudio hasta que nació su primer hijo, Bautista. Fue justamente en ese momento que surgió la idea de Seeds. Las dos somos re “pilcheras” y fue ahí que Male se dio cuenta que la ropa de embarazada no tenía onda, era sin gracia y muy aburrida.

De a poquito empezamos a tejer la idea de hacer nuestra propia ropa y, por qué no, ¡crear nuestra propia marca! La condición era que fuera cómoda, atractiva y canchera a la vez. Male estaba feliz porque podía implementar el diseño en nuestras creaciones y yo compartía con ella mi pasión por la ropa y encima ¡con nietos de por medio!

¿Cuál consideran que ha sido su diferencial?

Creemos que SEEDSmamá se diferencia con otras marcas porque buscamos buenos géneros que nos aporten calidad.

Tenemos también algo súper importante que hace a la diferencia y es que pre lavamos la ropa para que no tengan sorpresas a la hora de lavarlas en sus casas. Ya nos ha pasado como clientas que la ropa se achica y se destiñe y es algo que realmente nos molesta mucho. Ponemos en nuestra página las fotos con las medidas reales de cada producto ya lavado.

Otro gran acierto, fue incorporar la ropa de lactancia porque fue un complemento necesario para la mujer embarazada.

Por supuesto que para eso recorrimos un camino que no fue fácil, hay que entender que la embarazada o puérpera es muy sensible, por eso tratamos de resolverle todo y no queremos dejar nada al azar. Queremos que piensen en SEEDSmamá como una marca que resuelve y que brinda precios competitivos y accesibles.

Crearon una “línea de lactancia”, ¿sobre qué trata?

Hace 2 años creamos nuestra línea de lactancia y fuimos las “precursoras” en este rubro. Implementamos los broches a presión y así diseñamos unos remerones con broches a los costados, para dar de mamar tanto en verano como en invierno. Podríamos decir que son nuestro caballito de batalla.

Nuestro lema es: desabrochas, prendés y listo. Nuestros remerones con broches a los costados son nuestra marca registrada y son ideales para poder dar de mamar fácilmente.

Otro producto que diseñamos para la lactancia son los sweaters, donde también levantás, prendés y listo. Lo bueno es que pueden también usarse en el embarazo porque el diseño así lo permite. Evitamos entonces que los cuellos se deformen, no tenemos frio a la hora amamantar y las más pudorosas pueden estar más cubiertas.

Estos son nuestros productos más vendidos, creemos que es el producto que toda embarazada necesita en su placard: un verdadero 2 en 1.

¿Cuáles son los métodos de venta y envío?

Hoy en día, debido a la cuarentena, las ventas son exclusivamente por medio de la página. Por eso las charlas y consultas suelen trasladarse a los chats.

Pasamos mucho tiempo del día aconsejándolas, no queremos que se queden con ninguna duda. Sabemos cuán ansiosa se pone una embarazada y cómo necesita que le simplifiquen todo aquello que pueda excederlas en un momento tan vulnerable.

Para ello, nos esmeramos en darles todos los detalles de la ropa, medidas, elasticidad de los tejidos. Tenemos una atención personalizada 24/7 contestando cada una de sus preguntas para que no se queden con ninguna duda.

Algo que las ayuda muchísimo es cuando Male les cuenta las medidas con las que empezó sus embarazos. Por esa razón, sentimos que lo que vendemos se ajusta a la realidad y nuestras clientas nos lo hacen saber con cada uno de sus comentarios.

¿Cómo es el ida y vuelta con ellas?

La verdad que la devolución de nuestras clientas es cada día más asombrosa. Ellas nos van recomendando entres sus amigas o parientes y esto nos llena de orgullo y hoy, a cuatro años de empezar, ¡ya estamos volviendo a vender a nuestras primeras clientas con sus segundos embarazos!

Eso es un mimo en el alma que, a pesar de que el tiempo haya pasado, volvieron y nos buscaron para que las volvamos a acompañar y ¡encima nos llenan de fotos con nuestros productos!

