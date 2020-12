Self Love: estética, calidad y tecnología

Salome Landriel es la creadora de Self Love, una estética nacional que cuenta con los servicios más avanzados en la actualidad. En el día de hoy, desde CARAS conversamos con ella quien nos cuenta en profundidad parte de su historia y de la experiencia que brinda en su espacio.

“Vengo de una familia muy emprendedora, eso fue fundamental a la hora de llevar a cabo una idea. El apoyo de todos y poner un gran entusiasmo. La idea estuvo siempre desde el momento que arranqué a estudiar, pero la fui armando de a poco en mi cabeza a medida que iba pasando el tiempo”, destaca Salomé sobre sus comienzos.

Ella buscaba un espacio que la representara y así fue como con trabajo y dedicación nació la estética. “Me decidí a comenzar y aunque al principio no fue fácil, con mucha pasión, energía y el apoyo de mi familia logré un gran centro de estética. La finalidad está expresada en el nombre de la marca, ya que cada mujer que pise mi centro se llenará de amor propio, que es fundamental para la vida en general”, afirma la emprendedora.

En Self Love apuntan a las personas que deseen hacer un cambio saludable. Por esa razón, ofrecen servicios de estética corporal y facial NO INVASIVA, con tecnología de última generación como:

HImFU (ultrasonido multi focalizado, ideal para reducir adiposidad)

Tensado (crio radiofrecuencia multipolar, ideal para tensar zonas flacidez corporal o facial)

VelaSlim (una combinación de varias tecnologías, ideal para celulitis y retención de líquidos.)

BodyupSculpting (magneto estimulación muscular, ideal para tonificar)

Mesoterapia virtual (un tratamiento muy novedoso donde no se utilizan agujas y sepuede utilizar en distintas patologías)

¿Cómo se han reinventado en la pandemia?

Nos reinventamos a través de nuestra tienda nube, para ofrecer a nuestros pacientes productos para cuidar la piel en su propia casa. Así mantuvimos el contacto para que se sientan contenidas hasta poder volver al consultorio. Y nos enfocamos en renovar nuestro espacio cambiando cuadros y poniéndole onda al lugar. ¡Yo lo llamo renovar energías!

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Nuestra marca registrada es el asesoramiento personalizado, la combinación de tecnologías o tratamientos para cada caso en particular y el seguimiento durante todo el proceso. Hasta que no vemos cambios no paramos.

¿Qué experiencia busca brindarles a sus pacientes?

Buscamos lograr que cada paciente viva una experiencia de contención, relajación, bienestar y obviamente ¡BUSCAMOS CAMBIOS! Nos emociona tanto como a ellas los hermosos cambios que logran. El consultorio es una fiesta cada vez que comparamos las fotografías del antes y después del tratamiento. Nos llena de orgullo cada caso. Como siempre decimos, la paciente es una REINA desde que toca el timbre hasta que se va.

¿Cuáles son los métodos de consulta?

La consulta es primordial para comenzar un tratamiento. La anamnesis es muy completa, así logramos conocer bien a las pacientes y entender cuáles son sus prioridades. Te diría que es la parte más importante para un gran cambio.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

Las nuevas tendencias en estética son los tratamientos NO INVASIVOS, ya que, con la tecnología actual, podemos lograr cambios que antes solo se lograban con cirugías. Obviamente no podemos dejar de mencionar el furor del skincare que se generó en la cuarentena donde las mujeres empezaron a poner su atención en la limpieza, el cuidado y la protección de la piel.

Datos de contacto : Estetica SelfLove, Núñez // 1538183236 - wtpp consultas y turnos // @estetica_selflove Instagram.

