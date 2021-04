Sense Appeal: armonizando los sentidos a través de la estética

Sense Appeal es un espacio estético creado por Natalia Montes de Oca, una emprendedora nacional que decidió ofrecer productos y servicios para el cuidado de la piel con el más alto estándar de calidad. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más sobre su historia.

“Siempre me llamo la atención la frase “tal o cual tiene SEX APPEAL”, se refiere a alguien que no es “lindo”, según la opinión estereotipada, pero que de repente es atractivo. Es como si alguien que de repente no “cumple” con determinados canones, estuviese habilitado de alguna forma para ser atractivo. Sex appeal, significa apelar al deseo del otro”, detalla Natalia.

Así fue como la fundadora decidió reformular la frase, dándole un nuevo sentido y un nombre a su marca. “Sense Appeal, es la de construcción de sex appeal. Representa las ganas de sentirnos bien, tal y como somos, sin tener que apelar a la aprobación de los demás. Busco que mi espacio sea un lugar donde conectar con nuestros sentidos, para sentirnos bien con nosotros mismos, apelando a nuestras sensaciones. Somos libertad y amor propio”, afirma.

¿Qué producto y servicios tienen a disposición? ¿a qué público apuntan?

Sense Appeal cuanta con 2 dispositivos: uno que da a la calle y en el que realizamos venta de productos para el cuidado de la piel, capilar, corporal y de maquillaje. Y otro que tiene que ver con la venta de servicios de cabina: limpieza de cutis, perfilado de cejas, depilación con hilo, depilación láser, masajes y permanente de pestañas.

¿Cuáles son los tratamientos más destacados?

En la actualidad son furor el perfilado de cejas, la limpieza de cutis y los masajes.

¿Cómo te has reinventado con la pandemia?

La pandemia me obligó a reducir la venta en mi tienda física, realizando una tienda virtual enfocada en la venta de productos para el cuidado personal.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

El rubro tiende, cada vez más, a personalizar los tratamientos según la necesidad del cliente, introduciendo día a día más tecnología de punta.

¿Qué problemáticas debes resolver?

Las problemáticas más comunes son: pigmentaciones no deseadas, exceso de lesiones elementales (comedones), y falta de vitalidad en la piel.

¿En dónde te gusta poner el foco?

La experiencia del cliente es lo más importante. Soy muy cuidadosa con todos los sentidos, busco que visualmente el ambiente esté en armonía, limpio al extremo y ordenado, que haya aromas y música agradable. Quiero que la persona que entre al local descanse sobre telas suaves y cuidadosamente higienizadas y arregladas. En Sense Appeal todos los sentidos se armonizan.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

A empatizar con el cliente, para poder vender experiencias, mas allá de servicios y productos.

¿Qué vínculo se genera con los clientes?

El vínculo que se genera reside en la confianza que entrega el cliente cuando es tratado con tanto cuidado y respeto. Las inquietudes pasan mayormente por aprender a mantener la piel saludable ya que las personas se vuelven muy receptivas cuando el profesional le acerca información valida.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

La mayor satisfacción que me da mi trabajo es cuando mi cliente no solo vuelve, sino que me recomienda a sus contactos. También es gratificante, cuando me cuenta como mejoran su rutina de skincare. Son cuestiones que yo les voy enseñando a realizar desde el primer día en el que me conocen. Mi objetivo es ser referente en los cuidados estéticos, solucionar problemas que tienen que ver con la falta de atención a un órgano tan importante como la piel.

