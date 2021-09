Sillas Sofi: la mejor relación precio calidad

Héctor Sendon y Natalia Costa son los dueños de Sillas Sofi, una pareja joven que están juntos hace 11 años y formaron su familia con dos hijos Martín y Sofía. “Hace tres años empezamos con este emprendimiento familiar. Queríamos empezar a hacer algo nuevo y nos encantaba la idea de fabricar sillas. Siempre lo pensábamos, pero por el miedo a fracasar, no nos animábamos. Lamentablemente cuando me quedé sin trabajo, y empezamos a ver que pasaban los días y no podía conseguir un empleo, ahí fue, después de tanto analizar la situación, que emprendimos este hermoso camino”, recuerda Héctor.

¿Cómo surgió el nombre para este nuevo emprendimiento?

No teníamos el nombre de nuestro proyecto, buscábamos uno que la gente lo pudiera recordar fácil y que fuera lindo. Ahí fue que nos inspiramos en nuestra hija Sofía, que en ese momento tenía dos añitos. Así nació Sillas Sofi, Elegancia y Confort.

¿Cómo fueron los primeros pasos?

Empezamos vendiendo el auto para comprar las maquinas e interiorizarme bien en el tema. No quería pecar de principiante. Fue aprender un oficio de cero, por lo que fuimos a buscar a los profesionales que más saben, para que nos enseñen y aconsejen. La idea era clara, fabricar con los mejores materiales y dedicarle todo el tiempo a cada silla, porque todo nuestro trabajo era y es artesanal. Queríamos poder llegar a los clientes con un buen precio y así equilibrar precio y calidad. Empezamos vendiendo con muy poquitos pedidos, pero felices y con la esperanza de siempre tener trabajo. Armábamos todo nosotros: desde ir a comprar los insumos, cortar el hierro, soldar y tejer las sillas hasta entregarlas en el domicilio a los clientes.

¿Se dieron a conocer por el boca a boca?

Sí, gracias a nuestros clientes que confiaron en nosotros, se coparon con lo que hacíamos y empezaron a recomendarnos a amigos, familiares y vecinos. Esa es nuestra mejor publicidad hasta el día de hoy. Así fue que empezamos cada vez a vender más. Empezamos con pocos modelos de sillas, pero al poco tiempo fuimos incorporando sillones y una gran variedad de colores para elegir y combinar a gusto del cliente. Nos animábamos un poco más todos los días, después nos empezaron a pedir también banquetas.

¿Qué productos tienen hoy además de sillas y sillones?

Tenemos cinco modelos de banquetas que realizamos a medida, según la altura de la barra o el desayunador. Además, mecedoras, hamacas y juegos de living que se pueden utilizar tanto para interior como para exterior en parques, balcones, galerías o terrazas. Este año incorporamos también lámparas.

¿Venden en otras provincias del país?

Gracias a la gran variedad de modelos y colores que fabricamos, hoy tenemos vendedores de Sillas Sofi en ocho provincias. Trabajamos con decoradores y también con varios hoteles de Puerto Madero y de la Costa Atlántica. Restaurantes, heladerías y confiterías eligieron nuestros productos para sus proyectos, y eso nos llena de orgullo y nos pone felices que personas que empiezan un proyecto nos elija a nosotros, que tanto sacrificio ponemos. Vale la pena cuando la gente primero te elige y después te lo agradece con una fotito de nuestros productos o con palabras muy lindas.

Más Información en : IG: @sillassofi - FB: sillassofi // Showroom con turno previo al celular - Turno previo: WhatsApp: 11 5495 3620