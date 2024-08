Sofía Iachini

CREDITO CARAS

Sofía, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

La idea de estudiar producción de moda surgió a raíz de un curso que realicé de modelaje. Si bien me gusta mucho hacer fotos, y también la pasarela, me veía mucho mejor pudiendo estar en el back, el armado del estilismo completo de los outfits, poder contar una historia con las prendas, preparar a las modelos para ese momento me genera mucha emoción e ilusión de que quede todo perfecto y cumpla con el objetivo.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Los servicios que brindo son de asesoría de imagen que incluyen poder conocer nuestro tipo de cuerpo, que colores nos quedan bien, que telas podemos combinar tanto sea estampas como texturas. Y por el otro lado el servicio de producción de moda para marcas, para Diseñadoras de Moda, para productos beauty que en base a una sesión de fotos con un equipo armado se pueda dar a conocer el objetivo. Sea una campaña, un book o una sesión que nos cuente una historia llamada editorial sobre el tema en específico a mostrar.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Proyecto mi marca en un crecimiento constante y espero poder llegar a marcas muy importantes, y con ideas que realmente sean impactantes y generen ese “escandalo” que lo hace atractivo. Además, me veo pudiendo tener mi propio espacio como un estudio donde poder producir mis propios trabajos. Y a futuro también poder formar un lindo equipo con las personas que me acompañan.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Me destaco en que soy honesta, autentica, y no genero una expectativa o ilusión que no se pueda cumplir. Así sea, para cuando quiero armar una editorial o producir una marca contar todos los pros y contras que se pueden tener, las consecuencias que pueden pasar, así como las cosas que lógicamente funcionan y tienen éxito.

Además, me distingue que trabajo siempre con tiempo, con buenos referentes y busco marcas muy buenas que se asemejen al resultado esperado.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Hubiera aprovechado la oportunidad de capacitarme en más áreas y en lugares como Buenos Aires o Córdoba, ya que tienen una amplia gama de capacitaciones a nivel moda que son muy útiles.

También me hubiera encantado estudiar Diseñadora de Indumentaria, ya que me parece una carrera muy completa, linda y dinámica. No digo que sea tarde, pero podría haber arrancado antes.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 3413241453

Instagram: @sofia.iachini

Tik Tok: @sofia.iachini