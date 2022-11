Sol Abadi: “Cuidarte la piel puede ser fácil y rápido”

CREDITO CARAS

Todo comenzó hace cinco años cuando Sol Abadi tenía 16 años y todavía estaba en el secundario. Para ella el maquillaje era un hobby que, al poco tiempo, se convirtió en su trabajo. “Al pasar unos meses me anoté a la carrera de maquilladora profesional, en social, artístico y moda. Me fui especializando y haciendo cursos de diferentes temáticas y empecé a trabajar como maquilladora freelance”, cuenta Sol.

Con la llegada de la pandemia el trabajo en estudio de maquillaje se detuvo y nunca más volvió a retomarlo. “Durante ese tiempo compartía con mis clientas algún tutorial en redes, pero no lo usaba como red de trabajo. Cuando empezó la pandemia empecé a interesarme más por el cuidado de la piel y los productos de skincare. Así, en el 2021, me anoté para estudiar dermatocosmiatría y, en simultáneo, empecé a subir contenido respecto a esto en redes, con lo que mis redes empezaron a crecer mucho”, asegura.

- ¿Cuál es su actividad hoy?

Trabajo en las redes, principalmente, y estudio Psicología, estoy en 3er año de la carrera. Cuando terminé el colegio me anoté en la carrera de Derecho, pero solo hice un año. Hoy en día no trabajo en un gabinete, solo hago asesorías online y trabajo en las redes con marcas que me convocan.

- ¿Cuál es su objetivo principal con su trabajo como dermatocosmiatra?

Intento siempre ser lo más transparente posible, darles a las personas que me ven algo para poner en práctica, que entiendan que el cuidado de la piel es salud, que la piel es el órgano más importante de nuestro cuerpo y que, como tal, hay que cuidarlo como se debe. Y que cuidarte la piel puede ser fácil y rápido.

- ¿Y cuál es su trabajo en las redes?

En redes reseño productos. Es decir, los pruebo y les cuento a mis seguidores qué me parece. Algo que me suelen decir, siempre, es que les sirve mi experiencia y mi lado profesional, porque soy 100% honesta.

- ¿Qué proyectos tiene para hoy y en el mediano y largo plazo?

Mi proyecto, hoy en día, es seguir creciendo y llegar a empresas y marcas para ¡poder seguir haciendo esto que amo! Y a largo plazo, quién sabe, lanzar mi propia marca de skincare. Siempre intento balancear entre mi carrera de Psicología y mi trabajo en redes. A veces, es muy difícil poder tener esa versatilidad porque, al ser free lance, los horarios muchas veces se intercalan y hay que hacer malabares. Mi objetivo principal este año es concientizar en mi canal sobre el problema de las pieles expuestas sin filtro y con patologías. A principio de año, yo misma tuve un brote de acné severo y empecé un tratamiento con Isotretinoina, más conocido como Roacutan. Detallé y mostré semana a semana todo mi proceso en redes y cómo evolucionaba mi brote. Al principio, fue difícil porque en redes siempre se muestran con filtros y pieles perfectas y yo decidí, desde mi cuenta, dar vuelta un poco todo eso. Fue increíble el feedback y lo copado que estuvo esto para tanta gente que pasaba por lo mismo. Hoy en día tenemos hasta grupos de apoyo de WhatsApp para gente que está en tratamiento con Roacutan.

Mail: [email protected]

IG: @solabadibeauty