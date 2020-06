Sole Bècu: prendas de diseño y calidad pensadas para la mujer de hoy

Sole Bècu lleva el nombre de su dueña y hace más de 20 años que es parte del mundo de la moda. Con un gran prestigio y prendas de primera calidad ofrecen a sus clientas una experiencia única y así se lo cuentan a Caras en el día de hoy. “El estilo de mi marca surge de buscar un equilibrio entre las tendencias y mujeres reales, que quieren estar cancheras y elegantes pero sin dejar la comodidad de lado. Es decir, que las acompañe en sus rutinas”, remarca Soledad sobre los productos que ofrecen.

Desde el espacio consideran que las prendas más logradas son las que pueden usarse de día y que cuentan con practicidad de uso. “Se pueden combinar con solo cambiar zapatos y accesorios, para que ya estés lista para ir a una comida. Nuestra filosofía es que lo simple, con buena confección y materiales nobles, te da versatilidad”.La fabricación de las prendas es realizada en Italia para acceder a una calidad de materiales premium que hacen la diferencia. “No queremos pensar en un ideal de mujer por lo que antes de confeccionar me pregunto si yo lo usaría”, destaca su dueña.

¿Cuáles son las modalidades de venta y envío?

Contamos con un local físico en José Ignacio, Uruguay. Tenemos un showroom en Pilar y otro en Buenos Aires. Mediante la situación en la que nos encontramos, adoptamos la modalidad online y envíos gratuitos a todo el país. Entendemos que es difícil la compra online, asique realizamos cambios.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da tu trabajo?

Entablar relaciones con mis clientas. La fidelidad de ellas me hace feliz porque es un reflejo que la ropa les resultó buena. Me ocupo de hacer mi trabajo personalizado y pensado para cada una y por eso se genera confianza, donde finalmente termino entablando una relación más allá de cliente/marca. Soy una persona muy estética, me gusta crear armonía y belleza en las prendas. Por eso cada colección me da adrenalina porque es un gran desafío. Mi vara es muy alta. Y la respuesta que recibo siempre es buena por lo que me genera satisfacción.

¿Qué te diferencia de otras marcas?

No seguimos a rajatabla la tendencia, sino que al darle una vuelta para que sea cómodo logramos piezas únicas de diseño.

A nuestras clientas les pasa que cuando tienen puesta nuestra ropa le preguntan de dónde es, y así, de boca en boca es como hicimos la mayor relación con clientes. Las personas valoran la calidad y diseño único y eso es lo que ofrecemos.

¿A qué público apuntan?

Apuntamos a mujeres como nosotras que sean multifacéticas. Que pasan de una reunión escolar, a una oficina, luego a un té con amigas y su día termina en una comida afuera. La mujer de hoy cumple con muchos roles, buscamos adaptarnos y poder acompañarlas, que puedan salir de sus casas y que ese mismo outfit sea útil para el día entero.

Con nuestras clientas armamos esos looks, con un pantalón/remera base buscamos crear distintos outfits. La calidad de la confección y la nobleza del material hace la diferencia.

¿Qué valores tiene tu marca?

Busco siempre la honestidad, muchas veces desaconsejo la compra si pienso que no es la correcta para la clienta. La confianza es la base de mi trabajo y de mis relaciones. Somos una empresa familiar. Hace un par de años trabajo con mi hija, que me sumo no solo en el acercamiento con la tecnología, sino también con su calidez humana y una mirada fresca más desestructurada. Compartir es esencial, y así lo hago con la gente que quiero y me resulta agradable.

