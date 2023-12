Sole Laborde: ¿Es éste un buen momento para iniciar un emprendimiento en Argentina?

CREDITO CARAS

Muy a menudo me encuentro con mujeres que desean con todas sus ansias tener su emprendimiento propio y poder vivir de algo que les apasione de modo independiente. Pero, se quedan en el deseo, no van más allá, porque consideran que “éste no es un buen momento para emprender en Argentina”. Sus motivos fueron cambiando en los últimos años: primero fue la pandemia, luego la crisis económica del país y actualmente la inflación y las elecciones presidenciales.

Te cuento, querida lectora, que todo esto no son más que excusas; lo que habla ahí son los miedos y las inseguridades de lanzarse a lo nuevo, lo desconocido. Es más fácil poner el miedo en el afuera y acusar a la situación del país, que afrontar los propios temores. Lo que más asusta es pensar “¿Qué hago si no me va bien?, ¿Cómo sigo después?”.

Yo te voy a contar por qué éste es un gran momento para iniciar un emprendimiento. Desde la pandemia, las ventas online se dispararon ya que las personas se vieron obligadas a comprar desde su casa para acceder a los productos que necesitaban. Una vez que la situación se normalizó, ese auge de compras online se mantuvo hasta el día de hoy. Por lo que éste es uno de los mejores momentos para desarrollar un emprendimiento digital de venta de productos. Gracias al auge de las ventas online vas a poder llegar a un mayor número de clientes potenciales que, previo a la pandemia, eran inalcanzables.

Hoy podés hacer todo desde tu casa: manejar tu tienda online, crear el contenido para tus redes sociales, responder los mensajes, preparar los pedidos y gestionar la publicidad. Hasta capacitarte para hacer crecer tu negocio, nunca fue tan fácil como hoy. Sin ir más lejos, yo ayudo a mujeres de distintas partes del mundo (Latinoamérica y España) a que puedan crear y potenciar su emprendimiento desde la comodidad de mi casa.

Creo que lo peor que le puede pasar a esa mujer que sueña con lanzarse a emprender y no se anima es vivir con el fantasma de “qué hubiera pasado si…”. Dejar que el miedo nos frene y sea quién decide sobre nuestra vida y nuestro futuro, es un grave error. Siempre es mejor intentar, aunque se fracase, a no haberlo intentado nunca.

Soy una convencida, por la experiencia que tengo como emprendedora y por el contacto directo con miles de mujeres que tienen sus negocios online que, si se trabaja con estrategia, constancia y de modo profesional, las chances que tiene un emprendimiento de fracasar son muy bajas.

Y si, a pesar de eso, los miedos persisten, buscá una mentora para hacer ese recorrido acompañada. Nada mejor que alguien que ya estuvo en tu lugar para ayudarte a crecer, evitarte de cometer errores y hacerte el camino más fácil.

El momento para iniciar tu negocio es AHORA, no te quedes con las ganas!

Para contactarte con Sole:

Instagram @sole.laborde

Correo [email protected]

Whatsapp +54 9 11-6720-9566